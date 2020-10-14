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Ekonomi KARDEMİR'de hedef demir yolu taşımacılığı şirketlerinin tekerlek ihtiyacını karşılamak
Ekonomi

KARDEMİR'de hedef demir yolu taşımacılığı şirketlerinin tekerlek ihtiyacını karşılamak

Yeniakit Publisher
2020-10-14 15:10:37 -
KARDEMİR'de hedef demir yolu taşımacılığı şirketlerinin tekerlek ihtiyacını karşılamak

KARABÜK (AA) - Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), demir yolu taşımacılığı yapan şirketlerin tekerlek ihtiyacını karşılamayı amaçlıyor.

Fabrikadan yapılan yazılı açıklamada, Demiryolu Taşımacılığı Derneğinin (DTD) yönetim kurulu toplantısına online katılım sağlandığı bildirildi.

Toplantıda, şirketin raylı sistemler alanındaki en önemli yatırımlarından biri olan demir yolu tekerleği üretim tesisiyle ilgili güncel gelişmelerin üyelere aktarıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Geliştirdiğimiz demir yolu tekerleği ürünlerimiz hakkında detaylı bilgi verilen toplantıda, şirketimizin ana hedefinin sürdürülebilir ve uluslararası kalite standartlarında üretim yapmak olduğu vurgulandı. Her iki taraf için de verimli geçen toplantının sonunda, ürünlerimizin ve üretim sürecimizin daha yakından incelenmesi adına DTD Yönetim Kurulunu ve üyelerini şirketimize davet ettik. KARDEMİR olarak sektör paydaşları ve dernekleriyle gerçekleştirdiğimiz görüşmeler sayesinde tedarikçilerimizin ihtiyaçlarını tespit etmeyi ve sektörel iş birliklerimizi geliştirmeyi hedefliyoruz."

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen KARDEMİR Pazarlama Müdürü Onur Erkara, önceliklerinin ülkede demir yolu taşımacılığı yapan şirketlerin tekerlek ihtiyaçlarını karşılamak olduğunu ifade etti.

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