KARDEMİR, Rusya INNOPROM Fuarı ile uluslararası arenada boy gösteriyor

Katma değeri yüksek ürün çeşitliliğini her geçen gün artıran Karabük Demir ve Çelik İşletmeleri (KARDEMİR) AŞ., uluslararası arenada da boy göstermeye başladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri organizasyonu ile Rusya’nın Yekaterinburg kentinde düzenlenen INNOPROM Uluslararası Sanayi Fuarı kapılarını ziyaretçilerine açtı. KARDEMİR, Türkiye’nin 25 firma, 7 kalkınma ajansı, 12 birlik ile toplam 43 stant da temsil edildiği fuarda, tek çelik üreticisi olarak yer aldı.

Türkiye’nin bu yıl partner ülke olarak katıldığı fuarın açılışı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur ve Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov’un katılımıyla gerçekleşti.

Rus mevkidaşı Manturov tarafından karşılanan Varank, açılış töreninde yaptığı konuşmada Türkiye ile Rusya arasında 2018’de ikili ticaret hacminin bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 15 artarak 25,7 milyar dolar seviyesine ulaştığını belirtti.

Konuşmasında INNOPROM 2019’un yeni teknik ve ticari iş birliklerinin tesis edilmesine vesile olacağını, bu sayede Türkiye ve Rusya arasında refahın artarak iki halkın dostluğunun pekişeceğini belirten Bakan Varank, küreselleşme söylemlerinin yerini ticaret savaşları, kapalı ekonomiler ve yeni bloklaşmaların aldığını aktarırken, "Böyle bir ortamda, karşılıklı iş birliği imkanlarını geliştirerek beraber kazanmamıza imkan verecek INNOPROM Sanayi Fuarı’nın Türkiye’nin partnerliğinde düzenlenmesini anlamlı bulduğumu özellikle ifade etmek istiyorum" dedi.

“Üretimde katma değerimiz artıkça rekabet gücümüzde aynı ölçüde artıyor”

Güçlü ve sürdürülebilir büyümenin lokomotifinin yüksek katma değerli ürünlerden geçtiğine dikkat çeken Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank konuşmasını, “Üretimde katma değerimiz artıkça rekabet gücümüzde aynı ölçüde artıyor. Bu sayede küresel yarışta öne geçiyor, yapısal temellerinizi daha da sağlamlaştırıyorsunuz. İşte buradan hareketle milli teknoloji, güçlü sanayimizi ortaya koyduk, rotamızı yüksek teknolojili alanlara çevirdik. Türkiye güçlü bir sanayi alt yapısına sahip. Bakınız 2018 yılında 168 milyar dolarlık ihracatta tarihi bir rakama imza attık ve bu tutarın yüzde 90’ının sanayi ürünlerimizin oluşturduğunu belirtmek istiyorum. Elbette bu rakamlarla yetinmek niyetinde değiliz ülkeler arası iş birliği bu konuda önemli. Bu iş birliği ortak yatırım, ortam üretim ve ortak ARGE eksenlerinde şekillenebilir. Bu anlamda INNOPROM 2019 fuarını çok önemsiyoruz. Fuar katılımcı firma ve ülkelere yeni bir vizyon kazandıracak yeni fırsatlar yakalamalarına vesile olacak. Partner ülke olarak 25 özel sektör firması, 7 kalkınma ajansı ve 11 birlikle toplam 43 stant ile burada yer alıyoruz. Ticaret bakanlığımıza ve orta doğu ihracatçı birliklerine ve fuara katılan tüm şirketlerimize teşekkür ediyorum. Bütün ziyaretçilere yeni iş birlikleri oluşturmak veya mevcut iş birliklerini geliştirmek üzere stantlarımızda bekliyoruz” diye sürdürdü.

Fuar, 90 Ülkeden Katılımcıyı Ağırlıyor

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov’da açılışta yaptığı konuşmada INNOPROM’un 10’uncu kez kapılarını açtığını belirterek, söz konusu fuarın sanayi dünyasında kabul gördüğünü, 50 binden fazla kişinin fuarı ziyaret ettiğini söyledi. Fuara katılan 600’den fazla teknoloji şirketinin son yenilikleri tanıtacağına dikkati çeken Manturov, "90’ı aşkın ülkeden misafiri burada ağırlamaktan gurur duyuyoruz." dedi.

Yapılan konuşmaların ardından stantları gezen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur KARDEMİR standını da ziyaret ederek, şirket temsilcileriyle bir süre görüştü. KARDEMİR’in fuara katılımından memnuniyet duyduğunu belirten Bakan Varank, demiryolu tekeri üretimi nedeniyle KARDEMİR’i tebrik ederek başarı dileklerini paylaştı.

KARDEMİR,Türkiye’yi temsilen tek çelik üreticisi olarak katıldığı fuarda, demiryolu ray ve tekerinin yanı sıra, Çubuk Kangal Haddehanesinde Makine İmalat ve Otomotiv Sektörüne yönelik yaptığı üretimlerin tanıtımını yaptı. 4 gün sürecek fuarda KARDEMİR’in, Rusya bölgesindeki çok sayıda makine imalat sektör temsilcisi ile bir araya gelmesi bekleniyor.