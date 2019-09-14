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KARDEMİR, "nervürlü kangal" üretimine başladı

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) AŞ.

14 Eylül 2019 Cumartesi 16:17
KARDEMİR, "nervürlü kangal" üretimine başladı

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) AŞ., "nervürlü kangal” üretimine başladı.


KARDEMİR’den yapılan açıklamada, şirketin bu yeni ürünündeki hedefinin, iç piyasa taleplerinin karşılanmasının yanı sıra ihracat pazarlarına odaklanmak olacağı belirtildi.


Açıklamada, şunlar kaydedildi:


"Yönetim Kurulumuzun yeni ürün geliştirme stratejisine yönelik vizyon ve desteği ile katma değerli ürünlerde pazar payını artırmayı hedefleyen şirketimiz, geliştirdiği çelik kalitelerini ve pazara sunduğu ürün portföyünü her geçen gün artırmaya devam etmektedir. Son olarak Çubuk Kangal Tesislerimizde 52 ve 56 milimetre çapında Türkiye’nin en kalın kangallarını üreterek makine imalat sektörünün kullanımına sunan şirketimiz, esnek bir yapıya sahip olan aynı tesiste ’nervürlü kangal’ üretimini de başarı ile gerçekleştirerek ticari pazara sunmuştur. ’Nervürlü kangal’, inşaat sektöründe özellikle fore kazık imalatı ve muhtelif uygulamalarda yaygın olarak kullanılmakta olup, Türkiye’de sayılı firma tarafından üretilmektedir. Şirketimizin bu yeni ürünündeki hedefi, iç piyasa taleplerinin karşılanmasının yanı sıra ihracat pazarlarına odaklanmak olacaktır."

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 16:17
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