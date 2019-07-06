KARDEMİR, KfW-IPEX Bank ile planlarını paylaştı

Karabük Demir Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), AŞ. Uluslararası Kredi Kuruluşu olan Almanya merkezli KfW-IPEX Bank ile gelecek planlarını görüştü.

Kurumsallaşma ve sürekli gelişim vizyonu çerçevesinde IsDB, EBRD, IFC gibi uluslararası finans kuruluşlarıyla daha da yakından çalışmayı hedefleyen KARDEMİR halen Çelikhane Konvertör Kapasite Artırımı, Çubuk&Kangal Haddehanesi ve Demiryolu Tekeri Üretim Tesislerinde kreditör banka olarak çalıştığı Almanya merkezli KfW-IPEX Bank ile gelecek planlarını paylaştı.

Global çelik sektöründeki güncel durum ve Kardemir’in yatırımları ile gelecek planlarının ele alındığı toplantı KARDEMİR’in İstanbul Ofisinde gerçekleştirildi. Toplantıya KfW-IPEX Bank adına bankanın Global CEO’su Klaus Michalak, Türkiye Temsilcilik Ofisi Direktörü Yasemin Kuytak ve Türkiye Temsilcilik Ofisi Yöneticisi Duygu Çağman katılırken, KARDEMİR ise masada Genel Müdür Dr Hüseyin Soykan, Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı (CFO) Furkan Ünal ve Finansman ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü Özgür Öge ile temsil edildi.

Dünyanın en büyük finansal kuruluşlarından biri olan KfW-IPEX Bank ile oldukça verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini söyleyen KARDEMİR Genel Müdürü Dr. Hüseyin Soykan, toplantıda Türk ve dünya demir çelik sektöründe yaşanan gelişmelerin, bu kapsamda da halen devam eden yatırımlarla birlikte kısa, orta ve uzun vadede KARDEMİR’in geleceğe yönelik hedef ve planlamalarının ele alındığını kaydetti.

KARDEMİR’in Türkiye’de en yüksek yatırım finansmanı desteği verdikleri şirketlerden birisi olduğuna dikkat çeken KfW-IPEX Global CEO’su Michalak da yaptığı açıklamada, KARDEMİR ile çalışıyor olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, yeni yatırımlara ilişkin olası tüm işbirliklerine de açık olduklarını belirtti.