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Kardemir Karabükspor'dan en kötü ilk yarı performansı

1. Lig ekibi Kardemir Karabükspor, ligin bugünkü formatta oynanmaya başlandığı 2001-2002 sezonundan bu yana, -1 puanla en kötü ilk yarı performansını ortaya koydu

26 Aralık 2018 Çarşamba 14:54
Kardemir Karabükspor'dan en kötü ilk yarı performansı

1. Lig'de 2018-2019 sezonunun ilk yarısını -1 puanla son sırada tamamlayan Kardemir Karabükspor, 1. Lig'in bugünkü formatta oynanmaya başlandığı 2001-2002 sezonundan bu yana, en kötü ilk devre performansını sergiledi.

Demir ve çelik işçileri tarafından 1969 yılında iki amatör takımın birleşmesiyle kurulan, zaman içinde 10 defa Süper Lig, bir defa da Avrupa kupalarında boy gösteren kırmızı-mavili ekip, yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle 2018-2019 sezonu öncesi transferlerine lisans çıkartamadı ve altyapı oyuncularıyla devam etmek zorunda kaldı.

Kardemir Karabükspor, ilk yarıda 2 beraberliği bulunmasına rağmen 3 puan silme cezası nedeniyle -1 puanda kaldı ve bu performans da 2001-2002 sezonundan bu yana lig tarihinde ilk oldu.

Karabük ekibi, 1. Lig'in 2009-2010 sezonunda bitime 3 maç kala şampiyonluğunu ilan edip sezon sonunda 77 puan toplayarak, 2001-2002'den itibaren liglerin 34 hafta üzerinden oynandığı sezonların en yüksek puanına ulaşmıştı.

Liglerde yaptığı son 31 maçta (Süper Lig'de 14, 1. Lig'de 17) galibiyet alamayan Karabükspor, Spor Toto 1. Lig'in tarihinde ilk yarılarda en çok golü (53) kalesinde gören ekip durumunda.

 

- Başkan Yüksel: "Ligde kalmak hayal değil"

 

Kardemir Karabükspor Kulübü Başkanı Mehmet Yüksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, işçi takımının hak etmediği bir durumda bulunduğunu, tarihinin en kötü sezonunu yaşadığını söyledi.

Kulübü ayakta tutmak için yönetimdeki bir iki arkadaşının dışında tek başına mücadele verdiğini anlatan Yüksel, "Karabükspor ülkemizin önemli ve köklü kulüplerinden. Bu kulüp sadece futbolda değil birçok branşta ülkemize önemli isimler kazandırmıştır. Gençlere umut kapısı olmuş, onlara her zaman kucak açarak spor yapmalarını sağlamıştır. Şimdi bu konumu hak etmiyor. Tek başıma mücadele veriyorum ancak daha ne kadar dayanabilirim bilmiyorum." diye konuştu.

Bu sezon ligde henüz galibiyetlerinin bulunmadığına dikkati çeken Yüksel, "Ligin ilk yarısı bitti. İkinci yarı başlamadan önce bir ara transfer dönemi olacak. Bu dönemde transfer tahtasını açarak takıma takviye yapmak zorundayız. Bunun çalışması içindeyiz. Bunu başarabilirsek hedef ligde kalmak, bu bir hayal değil. Bize destek olunursa bunu başarabiliriz." ifadelerini kullandı.

Spor Toto 1. Lig'de 2001-2002 sezonundan bu yana en kötü ilk yarı performansları şöyle:

SezonTakımİlk yarı puanı
2001-2002Aydınspor13
2002-2003Şekerspor9
2003-2004Mersin İdman Yurdu14
2004-2005Adanaspor7
2005-2006Dardanelspor11
2006-2007Uşakspor13
2007-2008İstanbulspor10
2008-2009Sakaryaspor9
2009-2010Kocaelispor12
2010-2011Diyarbakırspor9
2011-2012İstanbul Güngörenspor6
2012-2013MKE Ankaragücü10
2013-2014Kahramanmaraşspor11
2014-2015Orduspor7
2015-2016Karşıyaka13
2016-2017Mersin İdman Yurdu10
2017-2018Gaziantepspor4
2018-2019Kardemir Karabükspor-1

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 14:54
  1. Uşak
  2. Sakarya
  3. Ordu
  4. Kahramanmaraş
  5. Kocaeli
  6. İstanbul
  7. Mersin
  8. Gaziantep
  9. Diyarbakır
  10. Aydın
  11. Ankara
  12. Adana
  13. Futbol
  14. Kardemir Karabükspor
  15. Mehmet Yüksel
  16. Spor Toto 1. Lig

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