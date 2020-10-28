  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel KARDEMİR işçilerinden "Cumhuriyet" konseri
Aktüel

KARDEMİR işçilerinden "Cumhuriyet" konseri

Yeniakit Publisher
2020-10-28 15:46:51 -
KARDEMİR işçilerinden "Cumhuriyet" konseri

KARABÜK (AA) - Türkiye'nin ilk ağır sanayisi olan Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarında (KARDEMİR) çalışan işçilerin oluşturduğu grup, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla konser verdi.

Fabrikanın çeşitli birimlerinde çalışan 20 kişilik grup, KARDEMİR Kültür Merkezi Konferans Salonu'ndaki konserde kahramanlık türkülerini seslendirdi.

Fabrikanın ve Karabük Valiliğinin sosyal medya hesaplarından da canlı yayınlanan konseri, Vali Fuat Gürel, Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, KARDEMİR Genel Müdürü Necdet Utkanlar ve diğer protokol üyeleri de salonda sosyal mesafe kurallarına uyarak takip etti.

Gürel ve diğer protokol üyeleri, işçilerin seslendirdiği marşlara ellerinde Türk bayrakları ile eşlik etti. Yaklaşık 3 saat süren işçilerin konser salonda ayakta alkışlandı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
KKTC 82'nci il mi olacak? KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan flaş açıklamalar!
Gündem

KKTC 82'nci il mi olacak? KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan flaş açıklamalar!

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye ile ilişkilerin her zaman iyi olduğunu belirterek, "Türkiye'nin desteğini hiçbir zaman unutamayız." dedi ..
Ankara'da korkutan patlama! Ekipler bölgede
Gündem

Ankara'da korkutan patlama! Ekipler bölgede

Ankara'nın Mamak ilçesinde bir binanın giriş katında doğalgaz patlaması meydana geldi.
Macron'u şeytana benzettiler
Dünya

Macron'u şeytana benzettiler

İran'da bir gazete bugünkü birinci sayfasında İslam'a ve Müslümanlara hakaret eden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u manşetine taşıyıp ..
Satılık 2011 Ford Fiesta
Satılık 2011 Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay