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Ekonomi Kardemir ihracatı odağa alıyor
Ekonomi

Kardemir ihracatı odağa alıyor

İç tüketimi karşılamak için hummalı bir çalışma yürüten Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), ihracata da ağırlık veriyor.

Yeniakit Publisher
2020-09-06 09:15:00 -
Kardemir ihracatı odağa alıyor

Şirketten konuyla ilgili yapılan açıklamada “Gelinen aşamada hem iç hem de dış talebi karşılamaya çalışıyoruz. Avrupa ve Ortadoğu ülkelerinin yanı sıra Güney Amerika’ya ürün satmanın gururunu yaşıyoruz. Yakın zamanda sertifikasyon çalışmalarının tamamlanacağı demir yolu tekerleği ürünümüzü de dünyanın dört bir yanına göndereceğiz” denildi.

KARDEMİR Genel Müdür Necdet Utkanlar ise çalışanlarının kaliteleri ve üretim kabiliyetleriyle öne çıktıklarını dile getirerek, şunları söyledi: “Şirketimiz, biriktirdiği üretim hafızası ve gelişime açık yapısıyla ürünlerini dünyanın birçok ülkesine ihraç edebilecek güce sahiptir. Bu şartlarda bizim yapmamız gereken tek şey, vasıfl ı çelik yolunda kalitemizi arttırmak ve ürün çeşitliliğimizi sektörün ihtiyaçlarına göre geliştirmektir. Yerli üretimi merkeze koyan şirketimiz; savunma sanayiinden yapı sektörüne, otomotive, raylı ulaşımlara kadar birçok alana ürün tedariki sağlamakta ve aynı zamanda da farklı ülkelere yaptığı ihracat çalışmalarıyla da Türk çeliğini dünyaya taşımaktadır.”

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