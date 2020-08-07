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Ekonomi

KARDEMİR Genel Müdür Vekili Özkara, TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü Yazıcı'yı ağırladı

Yeniakit Publisher
2020-08-07 15:28:14 -
KARDEMİR Genel Müdür Vekili Özkara, TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü Yazıcı'yı ağırladı

KARABÜK (AA) - KARDEMİR Genel Müdür Vekili Reyhan Özkara, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarının (TCDD) ihtiyaçları doğrultusunda ray ve demir yolu tekerleği ürettiklerini söyledi.

Özkara, TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü Kamuran Yazıcı ve beraberindeki heyeti fabrikada ağırladı.

Konuklarına faaliyetlerine ilişkin bilgi veren Özkara, demir yollarının yeniden yapılandırılması, yolcu ve yük taşıma işletmeciliğinin yapılması amacıyla kurulan TCDD Taşımacılık AŞ'nin şirketleri için de çok büyük öneme sahip olduğunu belirtti.

KARDEMİR'in demir yolu konusunda bölgesinde söz sahibi olduğuna dikkati çeken Özkara, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin ilk ve tek demir yolu tekerleği üretim tesisini barındıran KARDEMİR olarak TCDD'nin ihtiyaçları doğrultusunda ray ve demir yolu tekerleği üretiyoruz. TCDD'ye ait yük taşıma kapasitesini en fazla kullanan şirketlerin başında KARDEMİR gelmektedir. TCDD, ülkemiz ve şirketimiz için çok önemli bir kuruluş. Tıpkı şirketimiz gibi yerli üretimi destekliyorlar."







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