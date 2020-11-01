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Ekonomi KARDEMİR Genel Kurulu öncesi grupların yönetim kurulu adayları belirlendi
Ekonomi

KARDEMİR Genel Kurulu öncesi grupların yönetim kurulu adayları belirlendi

Yeniakit Publisher
2020-11-01 21:16:24 -
KARDEMİR Genel Kurulu öncesi grupların yönetim kurulu adayları belirlendi

KARABÜK (AA) - Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yolbulan, yarın yapılacak seçimli olağanüstü genel kurul toplantısında grupların yönetim kurulu üyeleri adaylarının belli olduğunu duyurdu.

Yolbulan, yaptığı yazılı açıklamada, 1937 yılında kurulan KARDEMİR'in Türkiye'nin sanayileşme hamlesinin temel taşlarından olduğunu vurguladı.

Atılan adımlar ve yapılan yatırımlarla fabrikanın Türkiye'nin pek çok stratejik ürününde dışa bağımlılığını sona erdirdiğini belirten Yolbulan, şu ifadeleri kullandı:

"Yıllar içinde ülke ekonomisinde önemli bir konuma gelen KARDEMİR'in geleceği için daha da güçlü bir yönetim yapılanmasına gidilmesine karar verilmiştir. Bu kapsamda yarın yapılacak KARDEMİR AŞ seçimli olağanüstü genel kurul toplantısında A grubu adayları olarak Mustafa Yolbulan, Alparslan Bayraktar, Muhammet Ali Oflaz ve Fatih Mehmet Erkoç, B grubu adayları olarak Yusuf Canbolat ve Kamil Güleç, D grubu adayı olarak Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit, bağımsız yönetim kurulu adayları olarak Erdal Erdem, Mustafa Aydın, Prof. Dr. Ercüment Arvas ve Ömer Demirhan'ı belirleyerek destekleyeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarım."

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