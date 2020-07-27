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Ekonomi

KARDEMİR Genel Kurulu ertelendi

Yeniakit Publisher
2020-07-27 12:25:37 -
KARDEMİR Genel Kurulu ertelendi

KARABÜK (AA) - Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Genel Kurul toplantısı, çoğunluk sağlanamadığı için ertelendi.

Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği olağan genel kurul toplantısı için bazı yöneticiler ile hissedarlar, KARDEMİR Eğitim ve Kültür Merkezi'nde yerlerini aldı.

Yeterli çoğunluk sağlanamayan genel kurul toplantısı, ileri bir tarihte yapılmak üzere sonlandırıldı.

Fabrikanın 30 Mart'ta yapılacağı ilan edilen genel kurul toplantısı, yönetim kurulu kararıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bugüne ertelenmişti.

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