  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Fon krizi sonrası Erdoğan’dan talimat: Her kim olursa olsun onları bulun! Nafakada referans inancımız olsun! Yarın kılınacak Cuma namazı ile birlikte ibadete açılıyor! Mustafa Karahasanoğlu külliyesi açılışa hazır Telegram’da dehşete düşüren skandal! Çocuk istismarı görüntülerini para karşılığı satmışlar MSB’den Mescid-i Aksa açıklaması: İsrailli grupların düzenlediği baskınları reddediyoruz Dün ‘emekli geçinemiyor’ diyorlardı, bugün 8 yıllık birikimini fona yatıran emekliyi Meclis’e çıkardılar! MHP’li Yıldıray Çiçek’ten Özgür Özel’e kapak! Sen önce içindeki hırsıza vurguncuya hesap sor 18 yıl hapse çarptırılan TİP’li Atalay yine sahnede! Gezi provokatöründen açlık grevi şovu! Siyonist İsrail ile yatan Azerbaycan’daki 28 Şubat zulmü Aliyev’in başını yakacak SPK’dan bir yeni açıklama daha: İsteğe bağlı iade hesapları açıldı
Ekonomi Kardemir Çelik’in Van ve Muş’taki GES yatırımlarına Çin’den 18,3 milyon dolarlık kredi
Ekonomi

Kardemir Çelik’in Van ve Muş’taki GES yatırımlarına Çin’den 18,3 milyon dolarlık kredi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Kardemir Çelik’in Van ve Muş’taki GES yatırımlarına Çin’den 18,3 milyon dolarlık kredi

Çevreye duyarlı üretim teknolojileri ve yenilenebilir enerji yatırımlarıyla Türkiye’de elektrik tüketimi ve karbon salımı düşük demir çelik üreticilerinden biri olarak öne çıkan Kardemir Çelik, Van ve Muş’ta hayata geçireceği 18,3 milyon dolarlık GES yatırımlarının finansmanı için Çin Halk Cumhuriyeti’nin devlet kredi sigorta şirketi SİNOSURE’dan kredi kullanım onayı aldı.

110 ülkeye ihracat yapan, Türkiye’nin 111’inci, Ege Bölgesi’nin ise 9’uncu büyük sanayi kuruluşu olan Kardemir Çelik, sürdürülebilir üretim ve enerji verimliliği odağındaki yatırımlarına yenilerini ekliyor. Şirket, halka arz izahnamesinde de yer alan, Muş Bulanık’ta 9,5 MW GES ve Van Özalp Dibekli’de 23,50 MW GES yatırımları için toplam 18 milyon 275 bin dolar tutarındaki Güneş Enerjisi Santrali (GES) projelerinin finansmanına ilişkin önemli bir aşamayı tamamladı.

Projelerin finansmanı kapsamında 29 Eylül 2026 tarihinde Çin Halk Cumhuriyeti’nin devlet kredi sigorta şirketi SİNOSURE’dan kredi kullanımına yönelik onay alındı. Yaklaşık yedi ay içinde tamamlanarak devreye alınması planlanan GES yatırımlarla Kardemir Çelik’in toplam elektrik tüketiminin yüzde 10’unun söz konusu yenilenebilir enerji santrallerinden karşılanması hedefleniyor.

 

“Enerji dönüşümünü rekabet gücümüzün önemli bir parçası olarak görüyoruz”

Enerji yatırımlarının sürdürülebilir üretim ve uluslararası rekabet gücü açısından stratejik öneme sahip olduğunu belirten Kardemir Çelik Yönetim Kurulu Üyesi Özlem Bakırel, “Enerji yoğun bir sektörde faaliyet gösterirken, üretimimizin çevresel etkisini ve enerji maliyetlerimizi birlikte azaltmayı önceliklerimiz arasında görüyoruz. Bugün 19,7 MW’lık RES ve 4 MW’lık GES santralimizin yanı sıra atık ısıyı geri kazanarak 1 MW elektrik üreten ORC sistemimizle yenilenebilir ve geri kazanıma dayalı enerji üretim gücümüzü 24,7 MW seviyesine ulaştırdık. Şimdi bu kapasiteyi yeni yatırımlarla çok daha ileri taşımayı hedefliyoruz” dedi.

Bakırel, planlanan yatırımlara ilişkin olarak, “Demir çelik sektörünün geleceğinde enerji verimliliğinin, düşük karbonlu üretimin ve yenilenebilir enerji kullanımının giderek daha belirleyici olacağına inanıyoruz. Bu nedenle enerji dönüşümün, uzun vadeli rekabet gücümüzün de önemli bir parçası olarak görüyoruz. Çevreye duyarlı üretim teknolojilerine, yenilenebilir enerjiye ve enerji geri kazanım sistemlerine yaptığımız yatırımlarla bir taraftan maliyet yapımızı güçlendirirken diğer taraftan uluslararası pazarlardaki rekabetçiliğimizi destekliyoruz. Önümüzdeki dönemde GES, RES ve atık ısı geri kazanım projelerimizle toplam kurulu gücümüzü 71,9 MW seviyesine çıkarmayı planlıyoruz. Bu kapsamda Muş Bulanık ve Van Özalp Dibekli GES yatırımlarımızın yanı sıra İzmir Hacı Ömerli’de 1,60 MW GES ve 3,60 MW RES, Bozyaka RES projemiz kapsamında ise 9 MW büyüklüğünde hibrit GES yatırımını hayata geçirmeyi planlıyoruz. Van ve Muş’taki projelerimizin tamamının devreye alınmasıyla toplam elektrik tüketimimizin yüzde 10’unu bu yenilenebilir enerji santrallerinden karşılamayı hedefliyoruz” diye konuştu.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Adalet Bakanı Akın Gürlek ile aranan fon vurguncusu aynı karede nasıl yer aldı? İşte fotoğrafın perde arkası
Gündem

Adalet Bakanı Akın Gürlek ile aranan fon vurguncusu aynı karede nasıl yer aldı? İşte fotoğrafın perde arkası

Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu dolayısıyla New York'ta bulunan Adalet Bakanı Akın Gürlek'in, Türkevi'ndeki temasları sırasında kamuoyu..
"Devletin ihmali var" sözlerine açıklama… ‘Ben de fon mağduruyum’ demişti! Nihat Zeybekci 2.5 milyar kaybetmiş
Gündem

"Devletin ihmali var" sözlerine açıklama… ‘Ben de fon mağduruyum’ demişti! Nihat Zeybekci 2.5 milyar kaybetmiş

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, kendisinin de fon krizinde mağdur olduğunu açıklamasının ardından kullandığı "Maalesef devl..
Katılımevim ve Birevim’de sıcak gelişmeler! Emlak Katılım bankasından bir hamle daha
Ekonomi

Katılımevim ve Birevim’de sıcak gelişmeler! Emlak Katılım bankasından bir hamle daha

Türkiye Emlak Katılım Bankası AŞ, Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ, Birevim Tasarruf Finansman AŞ ve İktisat Katılım Bankası AŞ'nin pay dev..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23