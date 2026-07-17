Kardemir Çelik halka arzına SPK’dan onay

A1 Capital, Vakıf Yatırım ve Ziraat Yatırım'ın liderliğini üstlendiği Kardemir Çelik'in halka arzında pay başına satış fiyatı 35,0 TL olarak belirlendi. Şirket’in çıkarılmış sermayesinin 720 milyon TL’den 830 milyon TL’ye çıkarılması nedeniyle 110 milyon TL nominal değerli paylar sermaye artırımı, 18 milyon TL nominal değerli paylar ise ortak satışı şeklinde olmak üzere toplam 128 milyon TL nominal değerli paylar halka arz edilecek.

Sabit fiyat ile talep toplama ve en iyi gayret aracılığı yöntemi ile gerçekleştirilecek halka arzın büyüklüğünün yaklaşık 4 milyar 480 milyon TL’ye ulaşması hedeflenirken, halka açıklık oranının ise yüzde 15,42 olarak gerçekleşmesi öngörülüyor.

Yarım asrı aşan üretim tecrübesiyle Türkiye’nin en büyük sanayi şirketleri ve ihracatçıları arasında 1986 yılında Denizli’deki ilk üretim tesisi ile sanayi yolculuğuna başlayan Kardemir Çelik, bugün 1350’nin üzerinde çalışanıyla Türkiye’nin en büyük sanayi ve ihracatçı şirketleri arasında yer alıyor. Ege Bölgesi'nin 9'uncu büyük sanayi şirketi konumunda yer alan Kardemir Çelik, İzmir ve Denizli'deki 7 üretim tesisinde yıllık 2,5 milyon ton üretim kapasitesiyle, 10.000 kaleme ulaşan geniş ürün yelpazesinde üretim gerçekleştiriyor. Bu ürünler kütük demir, filmaşin, inşaat demiri; ticari ve yapısal profiller olarak ana gruplara ayrılıyor.

Hava ayrıştırma tesisi, karbon üretim tesisi ve rüzgâr santralleri sayesinde yeşil enerjiyle nihai ürüne kadar üretim gerçekleştiren Şirket’in, İzmir Aliağa çelik üretim tesislerinde baca gazını enerjiye dönüştüren FESCON sistemli yatırımı ve elektrikli ark ocağıyla hurdadan kütük demir üretimi yapan çelikhanesi, filmaşin ve inşaat demiri üretim tesisi, İzmir Aliağa’da 2, Denizli’de 1 profil fabrikası bulunuyor. Sürdürülebilirlik alanında önemli adımlar atan Kardemir Çelik, 19,7 MW’lık Bozyaka RES, 4 MW’lık GES santrali ve haddehane tav fırını bacasındaki atık ısıyı geri kazanarak 1 MW elektrik üreten ORC sistemi ile çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlamaya ve enerji maliyetlerini azaltmaya devam ediyor.