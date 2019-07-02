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‘Kardan Mürekkep’ belgeselinin çekimleri devam ediyor

1915 yılında Rus ve Ermeni işgalinden kaçan ailelerin çektiği zorluklarla yaşadıkları acıların anlatıldığı ‘Kardan Mürekkep’ adlı belgeselin çekimi TRT İç Yapımlar Koordinatörlüğünün desteğiyle devam ediyor.

02 Temmuz 2019 Salı 09:27
‘Kardan Mürekkep’ belgeselinin çekimleri devam ediyor

1915 yılında Rus ve Ermeni işgalinden kaçan ailelerin çektiği zorluklarla yaşadıkları acıların anlatıldığı ‘Kardan Mürekkep’ adlı belgeselin çekimi TRT İç Yapımlar Koordinatörlüğünün desteğiyle devam ediyor.


Geçtiğimiz aylarda belgeselin kış ayağı çekilirken bugünlerde ise Bitlis’in Güroymak ilçesine bağlı Aşağı Kolbaşı köyünde yaz etabı çekiliyor. 1915 yılında Rus işgalinden kaçan bir ailenin dramını konu alan belgesel, 2020’de seyirciyle buluşacak. TRT İç Yapımlar Koordinatörlüğünün desteğiyle çekilen belgesel, yaşanmış bir göç hikayesini anlatacak.


Belgeselin çekimlerinde kameramanından kostümcüsüne TRT personeli çalışırken, oyuncu ekibinde ise Van Devlet Tiyatrosundan ve Yeşilçam’dan oyuncuların yanı sıra yöre halkından da destek alınıyor. Profesör Halil Değertekin’in ’Muhacirler’ adlı kitabından esinlendiklerini dile getiren belgeselin yönetmeni Nurtaç Erimer, “1915 yılında Rus işgalinden kaçarak Bitlis’ten ve Varto’dan çıkan bir ailenin yaşadıklarının arkasında, bu yörede yaşanan bir gerçeği anlatmaya çalışıyoruz. 1916’da Rus işgalinden kaçan, Varto’dan ve Bitlis’ten yola çıkan bir ailenin öyküsü eşliğinde burada yaşanan muhacirliği anlatıyoruz. Çekimlere kış aylarında başladık. Çünkü onların göçleri ocakta başlamış. Karda kışta çektik, şimdide yazı çekmek üzere Bitlis’e geldik. Önce Muhacirler adlı kitabımızın yazarı Halil Değertekin’i bölgeye getirdik. Bitlis’te ve Tatvan’da çekimlerini tamamladık. Şimdi de 1916’da yaşananları çekiyoruz. İkinci bölümde de üç hafta süreyle çalışıyoruz. Geniş bir teknik ekip kadromuz var” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 09:27
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