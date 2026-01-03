  • İSTANBUL
Karda 2 kilometrelik vefa yürüyüşü: Muhtar, Sultan Teyze'yi ilaçsız bırakmadı!
Yaşam

Karda 2 kilometrelik vefa yürüyüşü: Muhtar, Sultan Teyze’yi ilaçsız bırakmadı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapanan mahallede mahsur kalan 82 yaşındaki Sultan Kurt’un yardımına köy muhtarı yetişti. Muhtar Bayram Körpe, yaşlı kadının biten ilaçlarını ulaştırmak için bir metreye ulaşan karda 2 kilometre yürüyerek "insanlık ölmemiş" dedirtti.

Kastamonu’da etkili olan dondurucu soğuklar ve yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz etkilerken yürekleri ısıtan bir dayanışma öyküsüne sahne oldu.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde Dibek köyünün Efendioğlu Mahallesi'nde yaşayan 82 yaşındaki Sultan Kurt, düzenli kullanması gerektiği ilaçları kar yağışı sebebiyle temin edemedi. Yaşlı kadının yardım istemesi üzerine köy muhtarı Bayram Körpe İlçe Özel İdaresi ekiplerine köyün yolunu açtırdı. Daha sonra ilçe merkezinden ilaçları alan muhtar Körpe, yaşlı kadının evine ulaşmak için karla kaplı 2 kilometrelik yolu yürüyerek aştı. Yaşlı kadın, yaklaşık iki kilometre yürüyerek ilaçlarını ulaştıran Muhtar Körpe'ye teşekkür etti.

