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Aktüel Karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 arkadaştan biri öldü
Aktüel

Karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 arkadaştan biri öldü

Adıyaman'ın Besni ilçesinde karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 arkadaştan biri öldü.

Yeniakit Publisher
2022-11-28 00:07:00 -
Karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 arkadaştan biri öldü

Adıyaman'ın Besni ilçesinde karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 arkadaştan biri öldü, diğeri tedavi altına alındı.

İlçeye bağlı Yayıklı köyünde İshak Kılınç ile Abdullah Görgülü, gece üşüyünce evdeki mangalı yaktı.

Uyuyan 2 arkadaştan haber alamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, girdikleri evde karbonmonoksit gazından etkilenen 2 arkadaştan Görgülü'nün yaşamını yitirdiğini belirledi.

112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan İshak Kılınç'ın ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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