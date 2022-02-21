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Kadın - Aile Karbonatla diş beyazlatma, çok basit yöntem
Kadın - Aile

Karbonatla diş beyazlatma, çok basit yöntem

Karbonatla diş beyazlatma yöntemi çok eski zamanlardan günümüze pratik bir bilgi olarak gelmiştir. Limon ve karbonatla diş beyazlatmanın en basit yöntemi

Yeniakit Publisher
2022-02-21 00:00:00 - 2022-02-21 00:45:38
Karbonatla diş beyazlatma, çok basit yöntem

C vitamini açısından ve antioksidan maddeler açısından zengin olan limon, karbonat ile iş birliği yapıyor ve dişlerinizin daha beyaz olması için harekete geçiyor. Limon ve karbonatın etkisini görmek için bir miktar karbonatın üzerine birkaç damla limon damlatın ve macun haline gelene kadar karıştırın.

Limon ve karbonatla diş beyazlatma

Limon ve karbonatın etkisini görmek için bir miktar karbonatın üzerine birkaç damla limon damlatın ve macun haline gelene kadar karıştırın. Yaklaşık 2 dakika boyunca dişlerinizi fırçalayın ve daha sonra temiz su ile ağız içini yıkayın. 

Karbonatla diş beyazlatma kaç günde?

Dilerseniz fırçanızı yalnızca karbonata batırarak dişlerinizi fırçalayabilirsiniz. Dişlerinizi fırçalarken dişlerinize zarar vermeden yukarı, aşağı fırçalamalısınız. Daha sonra dişlerinizi su ile çalkalayın. 10 gün boyunca bu uygulamaya günde bir defa devam edin.

Karbonat limon diş

Bazı kişiler diş macunu tadından ve kokusundan rahatsız olabilir. Eğer diş fırçası üzerindeki macuna bir tutam karbonat eklerseniz bu keskin tadı değiştirebilirsiniz. Ayrıca macun ve karbonat ile dişlerinizde oluşan bakteriler daha net bir şekilde temizlenir. Ağız içindeki kokuya ve sigara izlerine son vermek için harika bir yöntem.

 

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Kadın - Aile

Evde diş beyazlatma - Dişleri beyazlatan muz kabuğu ve diğer yöntemler

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