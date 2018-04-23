Karbonat saç kepeğini geçirir mi?

Saç kepeği, kadın erkek herkesin yaşadığı bir cilt problemidir. Saçların kirli ya da temiz olmasıyla alakası olmayan kepek sorunu, saçlarda çok hoş olmayan bir görüntüye sebep olur. Sadece estetik açıdan kişiyi olumsuz etkileyen bir durum olmayan kepek problemi, sağlık açısından da ciddi bir sorundur. Kepek sorunu yaşayan kişilerde saç dökülmesi, kaşıntı, deride kızarıklık ve saçların güçsüzleşmesi gibi birçok sağlık sorunu görülebilir. Sizlere kepekten kurtulmak için evde kolayca yapabileceğiniz karbonat maskesini araştırdık.

İşte saç derisinin pH seviyesini dengeleyerek kepek sorununa çözüm olacak karbonat maskesi:

MALZEMELER:

- 1 tatlı kaşığı karbonat,

- 1 adet limon

YAPILIŞI:

Limonun suyunu sıkın ve 1 tatlı kaşığı karbonat ile iyice karıştırın. Oluşan karışımı saç derisine iyice yedirerek uygulayın, 2-3 dakika kadar beklettikten sonra saçlarınızı suyla durulayın. Haftada bir kez bu karışımı saçınıza uygulayarak kepek sorunundan kurtulabilirsiniz.

NOT: CİLDİNİZİN ALERJİK REAKSİYON GÖSTERME RİSKİNE KARŞI MUTLAKA BİR UZMANA DANIŞMALISINIZ!

yasemin.com'un haberine göre...