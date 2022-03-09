Karbonat maskesi nasıl yapılır, ne işe yarar? Karbonat maskesi tüm ciltler için

Eğer yüzünüze ya da vücudunuzun farklı bir bölgesine karbonat maskesi uygulamak istiyorsanız cilt tipinize ve yaşadığınız soruna bağlı olarak farklı malzemelerden destek alabilir.

Unutmayın, bu maskelerin her birini uygulamadan önce cildinizi kirden, makyajdan arındırdığınızdan emin olmalı ve mutlaka temiz cildinize maskeleri uygulamasınız.

Yağlı ciltlere uygun basit karbonat maskesi tarifi

Malzemeler:

2 tatlı kaşığı karbonat

2 yemek kaşığı kadar temiz ılık su (Su oda sıcaklığına yakın olmalı, çok sıcak olmamalı)

Yapılışı:

Karbonatı küçük bir kaseye alın, içine azar azar ılık suyu ilave ederek macun kıvamında bir karışım elde edin. Uygulayacağınız bölgenin büyüklüğüne göre malzeme miktarlarını aynı oranlarda artırabilirsiniz. Ardından bu karışımı parmak uçlarınızla cildinize hafif hafif masaj yaparak uygulayın. Yaklaşık 20 dakika bu şekilde bekledikten sonra cildinizi soğuk suyla güzelce durulayın. İşte bu kadar basit.

Kuru ve hassas ciltlere uygun karbonat maskesi tarifi

Malzemeler:

2 yemek kaşığı yoğurt

4 çay kaşığı karbonat

8-10 damla taze sıkılmış limon suyu

3-4 çay kaşığı zeytinyağı

Yapılışı:

Küçük bir kaseye tüm malzemeleri aktarın ve güzelce karıştırın. Tüm malzemeler birbiriyle karıştıktan sonra yine parmak uçlarınızla hafif hafif ovalayarak cildinize uygulayın. 20-30 dakika kadar bekletip güzelce durulayın. Bu karbonat maskesi, içindeki yoğurt ve zeytinyağı sayesinde kuru ve hassas ciltlileri tahriş olma riskinden koruyacaktır, bizden söylemesi.

Cilt lekeleri, sivilceler ve cildi beyazlatmak için karbonat maskesi tarifi

Malzemeler:

1 tatlı kaşığı karbonat

1 tatlı kaşığı yaş maya

8-10 damla taze sıkılmış limon suyu

Yapılışı:

Yine tüm malzemeleri küçük cam bir kaseye alıp güzelce karıştırın. Karıştırmak için metal değil tahta bir kaşık kullanmayı unutmayın. Ardıncan temiz cildinize uygulayıp bu şekilde 20-30 dakika bekleyin ve durulayın.

Karbonat maskesi faydaları

*Karbonat maskesi, peeling etkisi göstererek cildinizdeki ölü derilerin temizlenmesini sağlıyor.

*Pütürlü yapısı sayesinde maskeyi uygularken kan dolaşımınızın hızlanmasını sağlıyor, bu sayede cilde canlılık katıyor.

*Karbonat maskesi, sivilce problemleriyle uğraşanlara yardımcı oluyor, sivilcelerin hızla yok olmasına destek oluyor.

*Yeni sivilcelerin oluşumunu engelliyor.

*Özellikle limon gibi asidik maddelerle bir araya gelmesi sayesinde ciltte beyazlatıcı bir etki oluşturuyor, düzenli olarak kullanıldığında ten renginin açılmasını sağlıyor.

*Yoğurtla karıştırılarak kullanıldığında güneş yanıklarına iyi geldiği ve bu yanıkların hem acısından hem de bıraktığı izlerken kolayca kurtulmanıza yardımcı oluyor.

*Karbonat maskesi, önceden oluşmuş sivilce ve yara izlerinin görünümüzü iyileştiriyor, düzenli olarak kullanıldığında bu izlerin görünürlüğünü en aza indirdiği, hatta tamamen ortadan kaldırdığı da biliniyor.

*Gözeneklerin sıkılaşmasına destek olduğundan yaşlanma karşıtı bir etki oluşturuyor.

*Gözeneklerde kirlerin birikmesinin önüne geçtiğinden cildin her zaman ışıl ışıl, temiz ve parlak olmasını sağlıyor.

*Siyah noktaların temizlenmesini sağlıyor, tekrar oluşumunu engelliyor.