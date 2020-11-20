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Yerel Karayolunda korkunç görüntü! Onlarcası ölü bulundu
Yerel

Karayolunda korkunç görüntü! Onlarcası ölü bulundu

Sakarya'da onlarca sığırcık kuşu, D-100 karayolu üzerinde ölü bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-11-20 09:18:00 - 2020-11-20 09:45:09
Karayolunda korkunç görüntü! Onlarcası ölü bulundu

Olay, Sakarya'nın Hendek ilçesi, D-100 karayolu Sakarya 2. Organize Sanayi Bölgesi mevkiinde yaşandı. Gökyüzünde danslarıyla kendilerine hayran bırakan onlarca sığırcık kuşu nedeni henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı karayoluna düştü. Araçları ile bölgeden geçen bazı sürücüler gördükleri manzara karşısında şok oldu.

Durumu fark eden Kenan Esenboğa isimli bir sürücü ise aracını yolun kenarına çekerek yoldaki yaralı kuşları topladı. Birbirlerine yakın mesafelerde yolda ölü şekilde bulunan kuşları görerek şaşkına dönen

Esenboğa, bu anları kayıt altına aldı.

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