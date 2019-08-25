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Karayollarında durum

25 Ağustos 2019 Pazar 09:31
Karayollarında durum

ANKARA (AA) - Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu-Adapazarı kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle 21.00-06.00 saatlerinde otoyolun İstanbul-Ankara yönü ulaşıma kapatılıyor. Sürücüler, İzmit Doğu Kavşağı'ndan D-100 yoluna yönlendirilerek, Adapazarı Kavşağı'ndan yeniden otoyola giriş yapabiliyor.

TEM Otoyolu'nun Şekerpınar-Gebze kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu sebeple 21.00-06.00 saatlerinde otoyolun İstanbul-Ankara yönü ulaşıma kapatılıyor. Sürücüler, Çayırova Kavşağı'ndan D-100 yoluna yönlendirilerek, Gebze Kavşağı'ndan tekrar otoyola girebiliyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Konya-Çankaya kavşakları 8-9. kilometrelerindeki (Karataş Viyadüğü) üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Çankaya istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım Gölbaşı istikametinden iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.

TAG Otoyolu'nun Osmaniye-Gaziantep kesimi Aslanlı Tüneli ile Atatürk Viyadüğü arasında genleşme derzi çalışmaları sebebiyle Gaziantep istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Adana istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Beşikdüzü-Trabzon yolunun 45. kilometresindeki Akyazı ve Beşirli tünellerinde aydınlatma sistemi montaj çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle tüneller aralıklı trafiğe kapatılarak, trafik akışı tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Serinhisar-Karamanlı yolunun 12-13. kilometrelerinde istinat duvarı yapım çalışmaları ve Beyşehir-Seydişehir yolunun 0-25. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Milas-Yatağan yolunun 43-49. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Bozüyük-İnegöl yolunun 11-12. kilometrelerindeki heyelan sebebiyle ulaşıma tek şeritten izin veriliyor.

Şırnak-Hakkari yolunun 62. kilometresindeki Çetintepe Barajı çalışması nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

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Haber Tarihi: 25 Ağustos 2019 Pazar 09:31
  1. Karayolları Genel Müdürlüğü
  2. yol durumu bülteni

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