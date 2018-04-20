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Karayolları'na ait kamyonet şarampole yuvarlandı: 2 kişi yaralı

Sinop’ta, sürücüsünün kontrolünden çıkan, Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait kamyonet, şarampole yuvarlandı. Kazada 2 kişi yaralandı.

20 Nisan 2018 Cuma 11:40
Karayolları'na ait kamyonet şarampole yuvarlandı: 2 kişi yaralı

Kaza, sabah saatlerinde, Boyabat ilçesi yakınlarında meydana geldi. Orhan Dede yönetimindeki 14 HE 826 plakalı Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait kamyonet, kontrolden çıkıp, şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Dede ile araçta bulunan Emrah Duru yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, 2 yaralıyı ambulansla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’ne götürdü. Yaralılar, hastanede tedaviye alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 20 Nisan 2018 Cuma 11:40
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