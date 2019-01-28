Karayolları yol durumu sorgulama | 28 Ocak bugün hangi yollar kapalı veya açık

Karayolları Genel Müdürlüğü 28 Ocak Pazartesi karayollarında son durum bilgileri. Karayolları yol durumu öğrenme, trafiğe kapalı yollar istanbul, İstanbul'da bugün trafiğe kapalı yollar hangileri? Yurdun dört bir yanında etkili olan kar yağışı nedeniyle karayollarında son durum merak araştırılıyor. bugün hangi yollar kapalı veya açık, hangi bölgelerde araçlara trafikte izin veriliyor merak ediliyor. İşte Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, karayollarında son dakika yol durumu haberleri…

Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara-Konya yolunun 1-2. kilometrelerinde (Gölbaşı şehir geçişi) alt geçit yapım çalışmaları yürütülüyor. Bu nedenle bölünmüş yolun Konya-Ankara istikameti ulaşıma kapatıldı, araçlar servis yoluna yönlendiriliyor.

Kuyucak-Karacasu-Tavas yolunun 3-39. kilometrelerinde bordür, kavşak düzenleme ve yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Beyşehir-Isparta yolunun 24-29, Silifke-Mersin yolunun 22-24. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Ünye-Fatsa devlet yolunun 28-30. kilometrelerindeki (Dolunay Kavşağı) yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun bir tarafı taşıt trafiğine kapatıldı. Bu kesimde ulaşım bölünmüş yolun diğer tarafından iki yönlü devam ediyor.

Silopi-Habur yolunun 30-36. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Serik-Manavgat yolunun 22-24. kilometrelerinde (Manavgat şehir geçişi) kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 26-32. kilometrelerindeki sanat yapısı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.