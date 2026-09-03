Karayolları uyardı! TEM Otoyolunun Edirne yönünde dikkatli olun

Hangi yollarda çalışma olacak, hangi yollar tek şeride düşecek, hangi yollarda ulaşım kontrollü olarak sağlanacak? 3 Eylül’de hangi yollar kapalı olacak? Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) açıkladı. İşte ayrıntılar…

İşte yurt genelinde yol durumu:

TEM Otoyolunun Çamlık Kavşağı-Kavacık Kavşağı 1-2.km.leri arasında bulunan Molla Gürani Viyadüğünde 02.09.2026 tarihinden itibaren derz onarım çalışmaları yapılacaktır. Çalışmalar süresince Edirne istikameti gece saatlerinde trafik, bant değişikliği yöntemiyle diğer platforma aktarılacaktır. Gündüz saatlerinde, derz üstüne monte edilecek rampalar üzerinden sağlanacaktır. (Her akşam 22:00 ile sabah 06:00 saatleri arasında çalışma yapılacaktır.)

İzmir-Çeşme Otoyolunun 02.09.2026-30.09.2026 tarihleri arasında "Betonarme Otoyol Aydınlatma Direklerinin Değiştirilmesi ve Aydınlatma Sisteminin Revizyonu Yapım İşi" kapsamında İzmir çevre Otoyolunun O-30/4 2+000 6. Sanayi Kavşak Kolları ile O-30/02 0+000 Limontepe Kavşak Kollarında arasında gece saat 22:00-05:00 arasında çalışma yapılacaktır. Çalışma esnasında kontrollü olarak yolun ortası ve sol şeridi trafiğe kapatılacaktır. Trafik akışı diğer şeritlerden sağlanacaktır.

TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa Kavşağı mevkiinde, 0-1.km.leri arasında 01.09.2026-03.09.2026 tarihlerinde Otoyol bağlantı kolu üzerinde asfalt çalışması yapılacaktır. Çalışmalar 23:30-06:00 saatleri arasında planlanmıştır. Çalışma kapsamında; TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa Kavşağı'nda, Edirne yönünde, otoyoldan çıkış kolu trafiğe kapatılacaktır.

Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Çevre Otoyolu O-20/12 kesimi 0-5.km.leri arasında 01.09.2026-31.10.2026 tarihlerinde kontrollü patlatma çalışmaları yapılacağından Konya-İstanbul ve İstanbul-Konya istikametleri saat "12.00-15.00 arasında" 15 dakika süre ile trafiğe kapatılacaktır.

Kurtköy-Şile yolunun 33-34.km.leri arasında 01.09.2026 tarihinden itibaren kavşak yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir.

Uşak-Sivaslı yolunun 6-7.km.leri arasında 01.09.2026 tarihinden itibaren Hızlı tren üst geçiş köprüsü yapım çalışmaları nedeniyle Sivaslı-Uşak istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım bölünmüş yolun diğer tarafından 2 yönlü olarak sağlanmaktadır. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir.

Çorum-Ankara yolunun 36-38.km.leri arası 31.08.2026 tarihinden itibaren ( İlim Yayma Cemiyeti Farklı Seviyeli Kavşağı ve Bağlantı Yolları) Yapım İşi çalışmaları kapsamında Trafik kontrollü şekilde sağlanmaktadır

Gaziantep-Kilis yolunun 12-16.km.leri arasında 31.08.2026 tarihinden itibaren yol yapım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılmış olup ulaşım diğer şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Tavşanlı-Domaniç yolunun 39-41.km.leri arasında 28.08.2026 tarihinden itibaren yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü olarak sağlanmaktadır. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir.

Trabzon-Maçka yolunun 23.km.sinde bulunan Yeni Maçka Tünelinin, bölünmüş yolun Trabzon-Maçka yönündeki tüpünde yapılacak olan aydınlatma ve otomasyon yapım çalışması nedeniyle 03.09.2026 günü, saat 07:00' den itibaren çalışmanın devamı müddetince ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanacaktır.