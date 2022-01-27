Karayolları Genel Müdürlüğü işçi alıyor
Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü’ne bağlı İstanbul ili sınırları içerisindeki işyerlerine süresi belirli olmayan sürekli iş sözleşmesi ile çalıştırlamak üzere eski hükümlü veya terörle mücadelede malül sayılmayacak şekilde yaralanan (TMY) işçi alınacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Türkiye Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerinde talebimiz Açık İş İlanlarında 27.01.2022 tarihinde ilan edilecek ve 5 gün ilanda kalacaktır. Talep şartlarına durumu uyan adaylar, 27.01.2022 tarihten itibaren 5 gün içerisinde Türkiye Çalışma ve İş Kurumu İl/Şube Müdürlüğünden veya www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden başvuru yapabilirler. Başvuru yapmak isteyen adayların dikkat etmesi gereken hususlar aşağıda yer alan Eski hükümlü-TMY olarak alınacaklarda aranacak şartlar ve yayınlanan ilanın açıklamalar bölümünde belirtilmiştir.
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