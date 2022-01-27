Karayolları Genel Müdürlüğü işçi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Türkiye Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerinde talebimiz Açık İş İlanlarında 27.01.2022 tarihinde ilan edilecek ve 5 gün ilanda kalacaktır. Talep şartlarına durumu uyan adaylar, 27.01.2022 tarihten itibaren 5 gün içerisinde Türkiye Çalışma ve İş Kurumu İl/Şube Müdürlüğünden veya www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden başvuru yapabilirler. Başvuru yapmak isteyen adayların dikkat etmesi gereken hususlar aşağıda yer alan Eski hükümlü-TMY olarak alınacaklarda aranacak şartlar ve yayınlanan ilanın açıklamalar bölümünde belirtilmiştir.

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