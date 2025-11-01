  • İSTANBUL
Dünya

Karayipler'de neler oluyor! Kolombiya’dan dünyayı sarsacak hamle geliyor!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Karayipler'de neler oluyor! Kolombiya’dan dünyayı sarsacak hamle geliyor!

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD’nin Karayipler ve Pasifik’te uyuşturucu taşıdığı gerekçesiyle gerçekleştirdiği tekne operasyonlarını uluslararası gündeme taşımaya hazırlanıyor. Petro, bu müdahalelerin bölgesel güvenliği tehdit ettiğini savunarak konuyu Birleşmiş Milletler’e sunmayı planlıyor.

Petro, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'nin uyuşturucuyla mücadele adı altında Karayipler ve Pasifik'teki operasyonlarına tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Petro, "Uluslararası Af Örgütü'ne göre Karayipler'deki operasyon yasa dışı. Karayip hükümetleri ne düşünüyor? Halklar ne düşünüyor? Kolombiya, BM'ye Karayipler ve Pasifik'e yönelik saldırıların durdurulmasını talep eden bir önerge sunmalı." ifadelerini kullandı.

- Karayipler'deki hareketlilik

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı kararnameyle Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele gerekçesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatı vermişti.

ABD, bu bağlamda ağustos sonlarında Venezuela açıklarına denizaltı ile savaş gemilerinden oluşan bir deniz gücü göndermiş, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de ABD ordusunun, Venezuela'da rejim değişikliği dahil operasyonlara hazır olduğunu söylemişti.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro da buna karşılık ülkede 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıklamıştı.

ABD'nin Venezuela açıklarında bazı tekneleri "uyuşturucu kaçakçılığı" gerekçesiyle hedef almaya devam etmesi hem Venezuela yönetimi hem de uluslararası kamuoyunda eleştirilere neden olmuş, yapılan saldırıların "uluslararası hukuka aykırı olduğu" savunulmuştu.

