Karayip ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor

ANKARA (AA) - Karayip ülkelerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı ve virüs kaynaklı ölümler artmaya devam ediyor.



Bölge basınında çıkan haberlere göre, Dominik Cumhuriyeti'nde son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 6 artarak 474'e, vaka sayısı da 459 artarak 15 bin 723'e yükseldi.

İyileşenlerin sayısı ise toplamda 8 bin 534'e çıktı.



- Honduras'ta ölü sayısı 188



Honduras‘ta koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 6 artarak 188'e, vaka sayısı da 212 artarak 4 bin 401'e ulaştı.

Karayip Denizi'ne kıyısı olan yaklaşık 17 milyon nüfuslu Orta Amerika ülkesi Guatemala'da ise şimdiye kadar 3 bin 954 kişide görülen Kovid-19 nedeniyle 63 kişi öldü, iyileşenlerin sayısı da 289'a çıktı.





