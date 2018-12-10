Karayılan itiraf etti: TSK’nın en güçlü dönemi! PKK bitme noktasına geldi

Muhammet Kutlu Ankara

PKK’nın Abdullah Öcalan’dan sonraki elebaşı Karayılan">Murat Karayılan’ın geçtiğimiz günlerde bir grup terörist ve örgüte yakın sözde gazeteciyle birlikte sohbet sırasında söylediği sözler, örgütün bitişinin itirafı olarak dikkat çekti.

“TSK’nın en güçlü dönemi"

Karayılan, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) tarihindeki en güçlü döneminin kendi zamanına denk gelmesini “şanssızlık” olarak nitelendirerek, “Saha sorumlularından, TSK’nın robot asker kullandığına dair raporlar alıyorum. Gerilla, Türk askerlerinin 50-60 derecelik dik yokuşları uçar gibi tırmandığını, aniden gökten tepelerine indiklerini, birden bire yerden fırladıklarını söylüyorlar. Gerçekten çözüm sürecinden beri en büyük kaybı yaşıyoruz” itiraflarında bulundu.

Modern silahlar teröristleri bunalttı

Açıklamalarından, Türkiye’nin geliştirdiği başta Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA), silahlı dronlar, gelişmiş füze sistemleri, akıllı bombalar, nüfuz edici bombalar, hareketli hedefleri bile sıfır hatayla vurabilen roketler, lazer silahları gibi silah sistemlerinin, örgüte verdiği büyük zararlardan dolayı moral çöküntüsü yaşadığı anlaşılan Karayılan’ın, sahadan gelen “TSK robot askerler kullanıyor” şeklindeki raporlardan da fazlasıyla etkilendiği gözlendi. Örgütün Suriye’deki kolu PKK/PYD’nin, ABD ve Avrupa’nın onca silah, mühimmat, para ve lojistik desteğine rağmen Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında hiçbir varlık gösterememesinin de Karayılan’ın içine düştüğü bunalımı artırdığı belirtiliyor.