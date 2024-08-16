Karayılan itiraf etti! İsrail’in arka tekeriyiz

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki 'teröristan' tezgahını dağıtması ve Ankara - Şam hattındaki 'normalleşme' zemini arayışları Kandil'i iyice çıkmaza soktu.

Irak'la PKK'ya karşı geliştirilen ortak güvenlik mekanizması, bölgede devam eden operasyonlar ve Kalkınma Yolu Projesi elebaşlarını panikletti.

Her gün bir elebaşı sahneye çıktı, Ankara - Şam normalleşmesinin karşısında konumladı, PKK'ya statü kazandırma hedefi taşıyan 'teröristan' seçimlerinin yapılması için dil döktü.

"ORTA DOĞU'DA SAVAŞI GÜRLEŞTİRECEĞİZ"

PKK'nın 'Karayılan'ı teröristbaşı Murat Karayılan ise 15 Ağustos'un 40. yıl dönümünde (PKK'nın ilk silahlı eylemi) küstah bir tehdit savurdu. Orta Doğu'da savaşı körükleyeceklerini açık açık söyledi.

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Sözde 'kürdistan' hezeyanına kapılan Karayılan, "Orta Doğu'da özgür ve bağımsız bir kurdistan'ın oluşması için savaşı gürleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

Karayılan böylelikle emperyal güçlerin, ABD ve İsrail'in maşası olduklarını bir kez daha kanıtlamış oldu.

KÜSTAH TEHDİT

PKK'nın sözde kadın yapılanmasının başında yer alan Zozan Çewlik isimli elebaşı da rezil sözler sarf etti.

Kandil'de saklandığı inden boyundan büyük laflar eden ve "Ortada Türk devleti bırakmayız" deme cürreti gösteren Çewlik, "Eğer Rêber Apo'nun başına bir şey gelirse başta YJA Star ve HPG militanları, Kürt gençleri, Kürt kadınları, özgürlükçü güçler ortada bir Türk devleti bırakmayacaktır" şeklinde konuştu.

İSRAİL 'TERÖRİSTAN'A AÇIK AÇIK DESTEK VERİYOR

Elebaşı Murat Karayılan'ın "Orta Doğu'da özgür ve bağımsız bir kurdistan'ın oluşması için savaşı gürleştireceğiz" sözleriyle eş güdümlü olarak İsrail'in 'teröristan' planına verdiği desteğe dikkat çekmekte fayda var.

Orta Doğu'da yalnızlaşan ve meşruiyetini kaybeden terör devlet İsrail, kendisine uydu olacak terörist devletler kurdurmanın peşinde. Bunun başında da PKK geliyor.

NETANYAHU: "KÜRDİSTAN KURULMALI"

Gazze kasabı Netanyahu 2014'te "Bağımsız Kürdistan kurulmalı" çıkışında bulunarak bölgedeki PKK ve türevlerine arka çıktı. Mossad ajanları bölgede faaliyetler yürüttü.

Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu da İsrail'in Arz-ı Mev'ud hayalleri doğrultusunda Irak, Suriye ve İran'ın bir kısmını da içeren '4 parçalı sözde Kürdistan' haritasını paylaştı.

"Özgür Kürdistan" diyerek PKK'ya açık açık destek veren oğul Netanyahu, "Tüm gözler Kürdistan'da! Türkiye tarafından Kürt halkına yapılan soykırım durdurun! Kürdistan'ın Türkiye, İran, Irak ve Suriye'nin işgaline ve baskısına son verin! Özgür Kürdistan!" açıklamasını yaptı.

Şu sıralar Gazze'deki soykırım nedeniyle Türkiye'nin sert hamleleriyle karşı karşıya kalan İsrail, Suriye'nin kuzeyindeki sözde seçimlere destek vererek hem kendine 'uydu devlet' arayışına girdi hem de 'Arz-ı Mev'ud' emelleri doğrultusunda hareket etti.

ŞAM VE RUSYA, ANKARA'NIN ÇİZGİSİNE GELDİ: ABD VE İSRAİL DESTEKLİ 'TERÖRİSTAN' TEHLİKESİ

Öte yandan Türkiye ve Suriye arasındaki normalleşme sürecinde Şam ve Moskova, Ankara ile aynı çizgiye geldi.

Yakınlaşma müzakerelerinde yer alan bir Rus diplomat, Suriye'nin kuzeyinde kümelenen ve 'teröristan' hayali kuran PKK/YPG'nin ABD'nin çıkarları doğrultusunda hareket ettiğini teyit etti. Rus kaynaklar, ABD'nin Orta Doğu'da egemen bir güç olma niyetiyle tıpkı İsrail gibi kendisine bağlı bir oluşuma (teröristan) destek vereceğini ön gördüklerini söyledi.

BAŞKAN ERDOĞAN: BURNUMUZUN DİBİNDE BİR TERÖRİSTAN KURDURMAYIZ

Bilindiği üzere Türkiye, güney sınırlarında ve Suriye'nin kuzeyinde bir teröristan kurdurmamakta niyetli.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan da "Burnumuzun dibinde bir teröristan kurdurmayız. Bunun için gereken ne ise yapmaktan da asla ve asla imtina etmeyiz" diyerek açık açık harekat sinyali verdi. Ankara - Şam yakınlaşmasının ana odağı da 'Teröristan kurdurmamak' yönünde. Suriye rejimi ve Rusya, Türkiye gibi düşünüyor.

Bölgede ABD ve İsrail'e hizmet edecek bir terör oluşumunun devletleşmesini istemiyor.