Karayılan için sayılı günler kaldı! Öldürülen isim bakın kim çıktı
Türkiye'nin Kuzey Irak'a yönelik sürdürdüğü hava harekatları sırasında öldürülen kişinin, PKK elebaşısı Murat Karayılan'ın bir dönem yakın korumalığını yaptığı ortaya çıktı.
Beka mücadelesi veren Türkiye, yurt içi ve yurt dışında terörle mücadeyi kararlılıkla sürdürüyor.
Jandarma ve Polis Özel Harekat timleri ile güvenlik korucularından oluşan 1448 güvenlik görevlisinin katılımıyla hava destekli başlatılan Yıldırım-5 Operasyonu'nda terör örgütüne nefes aldırılmıyor.
Son olarak 22 Ağustos günü hava destekli operasyonda 3 terörist SİHA'ların hedefi oldu.
Teröristlerin 3'ünün de Gri kategoride aranan Ali Norşin kod adlı Şefik Körman, Hüseyin Fırat kod adlı Cihan Erbaş ve Ciger Amed kod adlı Serhat Aykul adlı teröristler oldukları belirlendi.
Hüseyin Fırat kod adlı Cihan Erbaş ile Ciger Amed kod adlı Serhat Aykul adlı teröristlerin 2014-2018 yılları arasında kandilde örgüt elebaşısı Murat Karayılan'ın yakın koruması oldukları ortaya çıktı.