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Karayenice’de Başkan Çelik’e coşkulu karşılama

Seçim kampanyası ziyaretleri kapsamında mahalle ziyaretlerini sürdüren Şehzadeler Belediye Başkan Ömer Faruk Çelik, Karayenice Mahallesini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

20 Şubat 2019 Çarşamba 12:20
Karayenice’de Başkan Çelik’e coşkulu karşılama

Seçim kampanyası ziyaretleri kapsamında mahalle ziyaretlerini sürdüren Şehzadeler Belediye Başkan Ömer Faruk Çelik, Karayenice Mahallesini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Geçtiğimiz 5 yılda yaptığı hizmetleri anlatan Başkan Çelik, Cumhur İttifakının önemini anlatarak Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Şehzadeler Belediyesi için vatandaşlardan destek istedi.


Yoğun bir şekilde seçim ziyaretlerini sürdüren Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Karayenice Mahallesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Karayenice Mahalle ziyaretinde Başkan Çelik’e AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Mehmet Emin Çipiloğlu, MHP Şehzadeler İlçe Başkanvekili Mustafa Zeybek, Belediye Meclis üyeleri ve çok sayıda partili eşlik etti.


Şehzadeler’de hiç kimseyi ayırt etmeden 171 bin vatandaşın tamamına eşit bir şekilde hizmet götürdüklerini ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, “Şehzadeler Belediyesi olarak zorlu bir kuruluş aşamasının ardından, şehrimizde yaşayan 171 bin vatandaşımızın tamamına eşit bir şekilde hizmetler götürdük. Şehrimizde yaşayan ihtiyaç sahipleri vatandaşlarımıza yardımlarımızı ulaştırdık. Durmadan yılmadan çalıştık. Daha iyi ve güzelini yapabilmek için çabaladık. Biz göreve geldiğimizde halkımıza bir söz vermiştik. Bu şehirdeki herkes ‘Bu belediye benim belediyemiz. Bu başkan benim başkanım’ diyebilecek diye. Çok şükür bu kardeşiniz 5 yıllık görev süresi içerisinde oy veren vermeyen ayrımı yapmadan herkesi kucakladık. Herkesin hizmetine koştuk. Her mahallemize adaletle hizmetlerimizi ulaştırdık. Bunu aynı şekilde adaletle yapmaya devam edeceğiz. Bugün hamdolsun ki bu hizmet anlayışımız bizim Şehzadeler’de gönüllere girmemize vesile oldu. Bunu yapmacık değil samimiyetimizle yaptık. Bunun neticesinde de bugün sadece Cumhur İttifakını oluşturan AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partililer değil, diğer siyasi partilere gönül vermiş olan hemşehrilerimiz de açıkça yerel seçimlerde bize oy vereceklerini ifade ediyorlar. Ülkemizin bekası için, milli birlik ve beraberlik için bundan sonra birlikte hareket edeceğiz.Manisa’da Cumhur İttifakının adayları olarak bugün seçimlere giriyoruz. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün olmak üzere 17 ilçemizdeki Cumhur İttifakı adaylarımıza destek istiyoruz. Bugün görüyorum ki Karayenice Mahallemiz bu konuda kararını vermiş durumda. Karayenice Mahallemiz Cumhur İttifakından yana tercihini ortaya koyacak. 31 Mart’ta yapılacak olan seçimlerde, halkımızdan gördüğümüz tepkiler, yaptığımız esnaf ziyaretleri bize seçimlerin Cumhur İttifakından yana sonuçlanacağının müjdesini veriyor. İnşallah bu yarışı büyük bir zaferle taçlandıracağız” dedi.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 12:20
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