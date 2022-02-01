Karaveli bu takımın hocasıdır deyin artık...

Antalya’da kampını sürdüren Beşiktaş’ta geçtiğimiz gün Ceyhun Kazancı ile birlikte basının karşısına çıkan Önder Karaveli’nin açıklamalarına kafayı taktım.. Diyeceksiniz ki her şey gayet açık değil mi? Elbette değil...

Önder Karaveli’nin maç analizlerine sonuna kadar katılmakla beraber, böylesi kampların takımların gelişim süreçlerine büyük katkı yaptığını geçmiş yıllarda da çokça şahit olduk..

Benim takıldığım nokta sportif direktör Ceyhun Kazancı’nın açıklamaları... Öncelikle açıklamaya bir bakalım: “Hocamızla çok uzun bir süredir öz kaynak odaklı proje üzerinde çalışıyoruz. Önder hocanın her daim yeri var olacak. Başka antrenörlerle görüşmüyoruz, tamamen projeye odaklandık. Önder hoca Beşiktaş’ın bünyesinde her daim kalmasını istediğimiz bir hoca. Şenol Güneş hocamıza gelince çok değerli bir hocadan bahsediyoruz. Beşiktaş’ta sayısız başarı kazanmış hocadan bahsediyoruz. Hocamız buradayken sezon sonuna kadar böyle bir görüşme yapmamız söz konusu olmaz. Sezon sonunda değerlendirilir.”

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