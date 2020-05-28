Karavan turizmine ilgi koronavirüsün ardından arttı

ANKARA (AA) - YASEMİN KALYONCUOĞLU - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kalabalık ortamlara girmek istemeyen tatilciler, çareyi karavan turizminde buldu.

Türkiye'de karavan turizminde tek yetkili federasyon olan Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Leyla Özdağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgını sürecinde kamp ve karavan turizmine artan ilgiyi ve beraberinde getirdiği sıkıntıları anlattı.

Özdağ, Türkiye'de kamp yerlerinin 1990'lardan bugüne her geçen gün azaldığını belirterek, kamp ve karavan turizminin gelişmesi için ülkede Avrupa standartlarında karavan kampları, parkları olması ve karavan rotalarının oluşturulması gerektiğini savundu.

Karavan turizminin Kültür ve Turizm Bakanlığın yayınladığı turizm çeşitliliği listesinde yer almadığını, bu turizm çeşidini de listeye aldırmak için konuyu Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a ilettiklerini kaydeden Özdağ, "Dünyanın sayılı karavan turizmi ülkelerinden olmanın şartları, ülkede karavan kamp yerlerinin olması ve Bakanlığın konuyla ilgili yönetmelik hazırlayarak kamp ve karavan turizmine listede yer vermesidir." diye konuştu.

Özdağ, 3. Turizm Şurası'nda Turizm Çeşitliliği ve Sürdürebilirlik Komisyonu'nda üye olarak görev aldığını, kamp ve karavan turizmine ilişkin sorun ve önerileri tüm komisyon üyelerinin onayı ile kayıtlara geçirdiklerini ve Federasyon olarak Bakanlıkla çalışmaya hazır olduklarını kaydetti.



- Avrupalı turist kamp yeri istiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde yapılan Hestourex Fuarı Danışma Kurulu Üyesi de olan Leyla Özdağ, Türkiye'de kamp yerlerinin belirlenmesi için yıllardır çalıştıklarını belirterek, "Karavan turizmi gelişirse ülkenin halkı para kazanır. 2017'den beri gelişmesi için uğraşıyoruz. Cumhurbaşkanımızdan karavan turizminin gelişmesi için destek bekliyoruz." dedi.

Bir acentenin karavan turizmi yapabilmesi için önce Kültür ve Turizm Bakanlığının karavan rotası oluşturması gerektiğinin altını çizen Özdağ, şöyle devam etti:

"Türkiye'de kamp yerleri olması lazım. Maalesef yok denilecek kadar az. Kamp yeri olmazsa karavan turizminden söz edemeyiz. Kontrolsüz bir büyüme var karavancılıkta. Üretici firmalar çok iyi karavan üretiyorlar ve çok iyi satıyorlar ama bu araçlar nerede park edecek? Halkımız karavanla yola çıktığında kendilerine göre güvenli alanlar oluşturuyor ancak Türkiye'de kamp ve karavan turizmi istiyor isek ivedilikle kamp ve karavan yerlerini tesis etmeliyiz. O zaman yabancı karavancılar ülkemize gelir. Önemli olan turisti çekebilmek. Avrupalı karavancılar geldiği anda etrafı tel örgülerle çevrili bir kamping standartlarında kamp yeri istiyor. 'Türkiye'deki kamp yerlerini Google girdiğimde görebilmeliyim' diyor. Tüm bunlar kurulduğunda Federasyon olarak biz Bakanlığımızın yanında, sertifikasyon yetkimizi alarak kamp yerlerinin standartlara uygun olup olmadığı konusunda yıldızlama yapacağız."

- Evini kapatarak karavanda yaşamak isteyenlerin sayısı arttı

Başkan Leyla Özdağ, Türkiye'de 1990'lı yıllarda özellikle Antalya sahilinde çok sayıda kamp yeri olduğunu, çoğunun zamanla otellere tahsis edildiğini belirtti.

Kamp yerleri olmamasına rağmen yerli turistin son yıllarda karavan turizmine ilgi gösterdiğini ifade eden Özdağ, "Türkiye'de Kovid-19 sonrasında karavan turizmine kontrolsüz bir biçimde ilgi arttı. Karavanda yaşamak ülkeye şöyle bir sorun da çıkaracak. Bir karavan köyüne ihtiyaç duyulacak. Evini kapatarak karavanda adressiz yaşamak isteyen çok sayıda insan var. İnanılmaz bir kontrolsüz büyüme var. Hem bizim hem de Bakanlığımızın iş birliği içinde bunun önüne geçmemiz lazım. Karavan turizminin adresi yok. Bu duruma üzülüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.