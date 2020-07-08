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Spor

Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, ziyaretlerini sürdürüyor

Yeniakit Publisher
2020-07-08 19:38:06 -
Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, ziyaretlerini sürdürüyor

ANKARA (AA) - Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, Antalya'da camia mensuplarıyla bir araya geldi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre Delihasan, karantina döneminin ardından karate camiasına yönelik ziyaretlerini sürdürüyor.

Camianın davetlerine iştirak etmeye Bursa'dan başlayan Delihasan; Yalova, Sakarya, Adana, Ankara, İstanbul ve Hatay'ın ardından Antalya'daki buluşmaya katıldı.

Antalya'da ilgiyle karşılaşan Delihasan, camia mensuplarıyla sohbet etti ve gelecekle ilgili fikir alışverişinde bulundu.

Esat Delihasan, Türk karatesinin güçlü olmasında birlik ve beraberlik ortamının önemli rol oynadığını belirterek, "Hep birlikte yürümeye ve çalışmaya devam edeceğiz. Allah birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın." ifadelerini kullandı.

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