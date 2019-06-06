Karate 1 Premier Lig yarın Çin'de start alacak
Şanghay kentindeki 4. etap müsabakalarında Türkiye'yi erkekler ve kadınlarda toplam 18 sporcu temsil edecek06 Haziran 2019 Perşembe 13:56
ANKARA (AA) - 2020 Tokyo Olimpiyatları kota müsabakaları arasında yer alan Karate 1 Premier Lig’de sezonun 4. etabı yarın Çin'de başlayacak.
Türkiye Karate Federasyonundan (TKF) yapılan açıklamaya göre Şanghay kentinde, 76 ülkeden, 543 karatecinin mücadele edeceği şampiyonada Türkiye'yi 11 erkek ve 7 kadın sporcu temsil edecek.
12 ferdi ve 2 takım madalyasının dağıtılacağı organizasyon, 9 Haziran Pazar günü sona erecek.
Karate 1 Premier Lig'de mücadele edecek Türk sporcular şunlar:
Kadınlar:
Ferdi Kata: Dilara Eltemur
Kumite 50 kilo: Serap Özçelik Arapoğlu
Kumite 55 kilo: Tuba Yakan
Kumite 61 kilo: Merve Çoban
Kumite 68 kilo: Eda Eltemur
Kumite +68 kilo: Meltem Hocaoğlu ve Yıldız Aras
Erkekler:
Ferdi Kata: Ali Sofuoğlu ve Emre Vefa Göktaş
Kumite 60 kilo: Aykut Kaya ve Eray Şamdan
Kumite 67 kilo: Burak Uygur ve Ömer Abdurrahim Özer
Kumite 75 kilo: Erman Eltemur, Murat Öz ve Enes Bulut
Kumite 84 kilo: Uğur Aktaş
Kumite +84 kilo: Alparslan Yamanoğlu
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