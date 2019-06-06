Karate 1 Premier Lig yarın Çin'de start alacak Şanghay kentindeki 4. etap müsabakalarında Türkiye'yi erkekler ve kadınlarda toplam 18 sporcu temsil edecek

ANKARA (AA) - 2020 Tokyo Olimpiyatları kota müsabakaları arasında yer alan Karate 1 Premier Lig’de sezonun 4. etabı yarın Çin'de başlayacak. Türkiye Karate Federasyonundan (TKF) yapılan açıklamaya göre Şanghay kentinde, 76 ülkeden, 543 karatecinin mücadele edeceği şampiyonada Türkiye'yi 11 erkek ve 7 kadın sporcu temsil edecek. 12 ferdi ve 2 takım madalyasının dağıtılacağı organizasyon, 9 Haziran Pazar günü sona erecek. Karate 1 Premier Lig'de mücadele edecek Türk sporcular şunlar: Kadınlar: Ferdi Kata: Dilara Eltemur

Kumite 50 kilo: Serap Özçelik Arapoğlu

Kumite 55 kilo: Tuba Yakan

Kumite 61 kilo: Merve Çoban

Kumite 68 kilo: Eda Eltemur

Kumite +68 kilo: Meltem Hocaoğlu ve Yıldız Aras





Erkekler: Ferdi Kata: Ali Sofuoğlu ve Emre Vefa Göktaş

Kumite 60 kilo: Aykut Kaya ve Eray Şamdan

Kumite 67 kilo: Burak Uygur ve Ömer Abdurrahim Özer

Kumite 75 kilo: Erman Eltemur, Murat Öz ve Enes Bulut

Kumite 84 kilo: Uğur Aktaş

Kumite +84 kilo: Alparslan Yamanoğlu











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