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Sağlık Karatay uyardı: O güzel yüzünüze sürdüğünüz makyaj malzemeleri...
Sağlık

Karatay uyardı: O güzel yüzünüze sürdüğünüz makyaj malzemeleri...

Prof. Dr. Canan Karatay katıldığı televizyon programında deterjan ve makyaj maljemelerinin taşıdığı tehlikeye dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2022-05-04 00:46:00 -

Program suncusu Buket Aydın'ın alerjilerin arttığını söylemesi üzerine, Prof. Dr. Canan Karatay bunların hepsinin altında bağışıklık sisteminin çökmesinin olduğunu söyledi.

Karatay, Dezenfektandeterjan ve makyaj malzemelirinin bu bağışıklığı yok ettiğini belirterek deterjan ve makyaj malzemelerinde bulunan kokuların beyinde bağışıklığa yol açtığını söyledi.

Karatay, deterjanların içindeki klorür gibi maddelerin bağışıklık sistemini kötü etkilediğini vücudun kendini korumak için burnu tıkadığını söyledi.

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