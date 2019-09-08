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Karatay Kent Konseyi eski ve yeni dönem üyelerinden güç birliği

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi Kent Konseyi’nin yeni ve eski yönetim kurulu üyeleri, düzenlenen toplantıyla bir araya geldi.

08 Eylül 2019 Pazar 12:08
Karatay Kent Konseyi eski ve yeni dönem üyelerinden güç birliği

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi Kent Konseyi’nin yeni ve eski yönetim kurulu üyeleri, düzenlenen toplantıyla bir araya geldi.


Karatay Belediyesi Kent Konseyi Yönetim Kurulu tanışma ve kaynaşma toplantısı gerçekleştirildi.


Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, konuşmasının başında yeni dönem Kent Konseyi Başkanı Abdürrahim Arslan ve yönetim kurulu üyelerine başarılar diledi. Şehir yönetiminde tüm paydaşların görüşleri ve önerilerinin kendileri için çok önemli olduğuna belirten Başkan Kılca, "Göreve gelir gelmez Kent Konseyi çalışmalarına hız verdik. Kent Konseyi, şehir adına söz söyleme kabiliyeti olan herkesin payının olduğu bir yapı. Dolayısıyla da Kent Konseyi’ni çok seslilik ve demokrasinin işlerliği adına önemsiyoruz" dedi.



“Tüm dinamiklerle işbirliği içerisinde ilçemizi yönetiyoruz”


Karatay’ın marka değerini artırmak ve daha da güçlü bir ilçe olmasını sağlamak için ilçedeki tüm dinamiklerle güç birliği yaptıklarının altını çizen Başkan Kılca, “Bugüne kadar görev yapan Kent Konseyi Başkanımızı, Gençlik ve Kadın Meclisi Başkanlarımızı ve değerli yöneticileriyle bir araya gelmeyi arzu ettik. Bu buluşma ile hep beraber olarak, önceki dönemin tecrübe ve bilgi birikimini yeni yönetime aktarılmasına vesile olmak istedik. Geçmiş dönemde bu şehre hizmet eden tüm kardeşlerime teşekkürlerimi sunuyorum. Yeni dönemde de görev alan yönetimimize başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.


AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç ise, Karatay Kent Konseyi eski yönetiminin, ilçede güzel ve başarılı çalışmalara imza attığını kaydederek bugüne kadarki gayretlerinden dolayı tüm konsey üyelerine teşekkür etti.



“Karatay’daki birliktelik Türkiye’ye örnek nitelikte”


AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun da, Karatay ilçesindeki birlikteliğin tüm Türkiye’ye örnek olduğuna vurgu yaptı. Sorgun, “Yeni sürecin hayırlar getirmesini diliyorum. Önceki ve yeni yönetimi bir araya getiren Karatay Belediye Başkanımız Hasan Kılca’ya da çok teşekkür ederim. Kent Konseyleri, farklı fikirlere sahip insanları buluşturup, ortak kararlar alınmasını sağlayan önemli bir yapı. Kent Konseyi, ilçenin gelişmesine önemli katkılar getiriyor. Karatay’a hizmet etmek tarihe, medeniyetimize hizmet etmekle eşdeğerdir. Böyle önemli ve medeniyetimizin kadim bir ilçesinde bu tür vazifeler hepimiz için onurdur. Karatay şehrin ayrıcalıklı bir yerleşim bölgesidir. Burada bulunan ve katkı koyan herkese teşekkür ediyorum. Önemli olan kenti sahiplenmektir, birlikte yönetmektir. Kent Konseyi’nin ana görevi de ortak aklı yakalamaktır. Gönül birliği olduğu zaman çok daha iyi sonuçlar elde edileceğini düşünüyorum. Birlik ve beraberliğin olduğu yerde bereket vardır” ifadelerini kullandı.



“Gönüllülük havuzu oluşturacağız”


Karatay Kent Konseyi Başkanı Abdürrahim Arslan ise, yeni dönemde de bir önceki Kent Konseyi Başkanı ve yönetimi ile birlikte olmaya ve tecrübelerinden istifade etmeye devam edeceklerini dile getirdi. Arslan, “Burada bulunan ve katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Önemli olan kenti sahiplenmektir, birlikte yönetmektir. Kent Konseyi’nin ana görevi de ortak aklı yakalamaktır. Temel amacımız hep beraber ilçemize bir katma değer oluşturabilmek. Bir gönüllük havuzu oluşturacağız, bu gönüllülük havuzunda da işimize hep birlikte sarılarak Mevlana şehrine hizmet edeceğiz. Herkesin katkısı olduğu zaman çok daha iyi sonuçlar elde edileceğini düşünüyorum” diye konuştu.


Konuşmaların ardından Başkan Hasan Kılca ve Ahmet Sorgun bugüne kadar olan hizmetlerinden dolayı geçmiş dönem Kent Konseyi Başkanı Yusuf Güden’e ve yönetim kurulu üyelerine plaket takdim etti. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca başkanlığındaki toplantıya, AK Parti MKYK Üyesi ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç, Karatay Kent Konseyi Başkanı Abdürrahim Arslan, önceki dönem Kent Konseyi Başkanı Yusuf Güden ile önceki ve yeni dönem yönetim kurulu üyeleri katıldı.

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Haber Tarihi: 08 Eylül 2019 Pazar 12:08
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