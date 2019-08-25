Karataş’ın su sorunu tarihe karışıyor

Adana’nın Karataş ilçesinde 94 kilometrelik içme suyu şebekesinin yenilenmesi çalışmasının temeli atıldı. Proje kapsamında içme suyu şebekesinin yenilenmesinin dışında, 1 adet 500 metreküplük ayaklı içme suyu deposu,2000 metreküplük içme suyu deposunun onarımı, terfi merkezleri inşaatı, 1 adet branşman odası, 4 adet bakiye klor ölçüm odası, 6 adet 1. kademe debi ölçüm odası, 3 adet 2. kademe debi ölçüm odası yapılacak. Proje; İLBANK A.Ş. ve Adana Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçiriliyor.

Karataş İçme Suyu Şebekesi temel atma töreni İlçe Jandarma Komutanlığı önünde gerçekleştirildi. Törende konuşan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar,Adana’ya yapılan hizmetin kimin tarafından gerçekleştirildiğinin asla önemi olmadığını belirterek, Adana için güzel işlere imza atıldığında çok sevindiklerini ve duygulandıklarını ifade etti.

Karataş İçme Suyu Şebekesi’nin temel atma töreninde de aynı duyguları yaşadıklarını kaydeden Başkan Karalar, “Bugün temel atıyoruz fakat bunu eleştirenler var. Zeydan Karalar’a olmayan bir şeyi söyletmek asla mümkün değildir. Rol çaldırmak da mümkün değildir. Bu projede kimin emeği varsa, kimin hakkı varsa, onun hakkını teslim ederiz. Ama bugün burada temel atmak bize nasip olmuştur. SUKAP kapsamında; su, kanalizasyon ve altyapı ihtiyacı olan yerlerde, yüzde 50 hibe, yüzde 50 kredi uygulamasıyla projeler destekleniyor. Kredi ama bunu müessese ödeyecek. Bir de, projemizle ilgili belediyeden para hiç çıkmayacak gibi bir kanaat var. Öyle değil. İller Bankası’nın tabii ki büyük desteği var. İller Bankası hem paranın yarısını buluyor, hem yarısının kredisini buluyor. Fakat kredi, kardeşlerimin vergilerinden oluşan belediyenin bütçesinden ödenecek.. Elbette bu çok büyük yatırımdır. Bu projenin gerçekleşmesi, ihalesinin yapılması onanması, sözleşmenin imzalanması önemli bir aşamadır. 2010 yılında başlayan süreçte, bu aşamaların hepsinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın, İller Bankasının değerli Genel Müdürünün, İller Bankasının değerli yöneticilerinin önemli katkıları vardır. Huzurlarınızda onlara teşekkür etmek istiyorum” dedi.

"9 yıl sonra temelini attığımız için sevinçliyiz"

Devletin güçlü bir kurum olduğunu belirten Başkan Zeydan Karalar, “Devletimiz Cumhurbaşkanıyla, bakanlarıyla, parlamentosuyla, belediyesiyle, ASKİ’siyle bir kurumdur. Tamamının yaptığı işler halk içindir ve bir şey yapıyorum diye kimse hava atmayacak. Biz göreve gelirken zaten millete hizmet edelim diye geliyoruz. Orada oturalım, millete çay ısmarlayalım, makamımızın havası atalım diye mevkilere gelmiyoruz. Bütün kurumlar, yukarıdan aşağıya kadar, millete hizmet için var.2010’da başlamış bu projenin 9 yıl sonra bugün İLBANK A.Ş.’nin çok değerli Bölge Müdürü Sayın Muzaffer Akgüner Bey’le birlikte temelini atıyor olmamız bizim için onurdur, gurur kaynağıdır. Karataş’ta içme suyu, kanalizasyon yıllardır konuşulur. Konuşulur ama yapan yok. 9 sene süren su ihale hattının temelini atmak bugün bizim için önemli değil mi? Onun için sevinç içindeyiz. 94 km isale hattı döşeyeceğiz. 14 km asbestli boru vardı. 3 kez ihale edilmiş, üçünde de bitirilememiş. Yaklaşık 6 kilometresi bitirilmiş, 7-8 km kalmış. Bu dönemde asbestli borudan halkımıza su içirmek reva mıdır arkadaşlar? Burada 2 bin tonluk su deposu var. Arkadaşlarımız depoyu inceledi. Durumu hiç söylenecek gibi değil. Ama bu kardeşiniz, ekibiyle birlikte, İLBANK’ın da desteğiyle, 2 bin topluk su deposunu tertemiz su pompalayacak hale getirecektir. Aynı zamanda 500 tonluk yeni bir depo yapacağız. 3 terfi santrali, 4 klorlama odası yapacağız ve 600 gün içinde Karataş’ın sağlıklı Çatalan suyu içmesini inşallah sağlayacağız. Bende konuş unut yok, bende takip var. Ben adım adım izlerim işleri” diye konuştu.

"Halkım için halının altındaki tozu görürüm"

Karataş’a Çatalan içme suyu götürmek için 2014’te sözleşme yapıldığını belirten Başkan Zeydan Karalar, şöyle devam etti:

“Kışın biraz veriliyor ancak yazın Çatalan’dan 1 damla su verilemiyor. Çok yüksek oranda kaçak var.Bugün Çatalan’dan 13 milyon metreküp su çıkıyor, ayda 6 milyon metreküpünü fatura edebiliyoruz. Yaklaşık 1 milyon metreküp parkların sulaması ve diğer benzer işlere gidiyor fakat gerisi kayıp kaçak. Bu olmamalı. Ben 5 aydır Adana Büyükşehir Belediye Başkanıyım ancak ben halkımın yararına ne varsa sonsuza kadar takip ederim, incelerim, halının altındaki tozu görürüm. 600 gün içinde Karataş yüzde yüz Çatalan suyuna kavuşacak, şebekesi değişecek, asbestli boru kalmayacak. Evlerin saatlerine kadar olan bütün şebekesi değişecek. Sağlıksız su kalmayacak ve kaçak ortadan kalkacak.”

"5 yıl sonunda Adana’da susuz köy kalmayacak"

Adana’da önemli arıtma sorunu bulunduğunu ifade eden Başkan Zeydan Karalar, şunları söyledi:

“Arıtma yıllardır konuşulur değil mi? Hani proje, hani icraat, hani eylem? Var mı? Yok. Hemen gelir gelmez yine İller Bankası İLBANK A.Ş. ile birlikte bir proje olgunlaştırdık. Projemizi bitirdik, İller Bankası’nın onayına sunduk. İller Bankası projemizi onayladı. Yakında inşallah Karataş arıtma tesisinin ihalesine çıkacağız. Umarım öbür baharda arıtmanın temelini atmış olacağız. Bunlar yıllardır konuşulan ama yapılmayan işler. Biz susarız projelerimiz konuşur. 94 kilometre su isale hattı, fiyat farkıyla birlikte yaklaşık 25 milyon liraya bitecek. Yarısı kredilendirilecek ve Adana Büyükşehir Belediyesi ASKİ ödeyecek, yarısı hibe. Onun dışında asbestli boruların değişmesi için yaklaşık 5 milyon lirayı da ASKİ kendi öz kaynaklarından ödeyecek. Arıtmanın bedeli yaklaşık 50 milyon lira. Onu da inanıyorum ki İLBANK Genel Müdürümüz ve Bölge Müdürümüz SUKAP kapsamına alacak ve yarısı hibe, yarısı İLBANK’tan karşılanmak koşulu ile yapacağız. Çok sayıda ilçemiz ve yerleşim birimimizde arıtma yok. Saimbeyli’de başladı arıtma projemiz ve yakında arıtma olmayan yerleşim birimlerimizde arıtma tesisi yapılacak. Benim kardeşlerim arıtmasız kentlerde oturmamalı. Yazıktır. Adana’nın üçte birinde su yok. Buradan söz. 5 yıl sonunda yüce Rabbimiz bize güç verirse, Adana’da susuz köy kalmayacak.”

"Halkın parasını kullanma biçimimiz çok farklı"

Yine İLBANK destekli bir proje devam ettiğini açıklayan Başkan Zeydan Karalar, “Kuzey Adana Projesi kapsamında 64 köye Çatalan’dan su götürüyoruz. Bir de aynı bölgeyi kapsayan ve ihalesi çıkan, fakat bu kardeşinizin durdurduğu, Yedigöze Barajı’ndan su getirme işi var. ASKİ kendi imkanlarıyla ihaleye çıkmış, 320 milyona. Daha işin yüzde yirmisi bitmeden, bütçe bitmiş. İşi bu haliyle devam ettirseydik 1.7, 1.8 milyar liraya mal olacaktı ki, bu maliyetle projeyi tamamlamak imkansızdı. Parayı bulmak da imkansızdı. Proje yapmak aceleye getirilmez. Biz millete hizmet için, sonuca götürmek için çalışırız. Arkadaşımız İller Bankası ile çalıştılar. Şu anda Yedigöze Barajı’ndan su getirme işini en fazla 250 milyon liraya bitirecekler. Bakın, devletin kaynaklarının kullanma biçimine dikkat edin. Yönetim biçimine, mantaliteye bakın. Aynı proje arasındaki fiyat farkına bakın. Bizden neden rahatsızlar? Bu kardeşiniz karaya oturmuş bir belediyeye başkan oldu. Bunları söyleyince beni eleştiriyorlar. Ne yapayım, halkımla gerçekleri paylaşmayayım mı? Koskoca Büyükşehir Belediyesi, yol yapmak için, sivrisinekle mücadele için mazot bulamaz duruma düşürülür mu? 4 buçuk milyar lira borcu olan, ayda 60 milyon lira açık veren bir belediyenin başkanı oldu kardeşiniz. Martta 78, nisanda 76 milyon lira açık veren belediyemiz temmuzda 28 milyon açık verdi. Bu ay 18 milyona düşecek ve yılbaşında geliri giderine denk bütçe sağlayacak bu kardeşiniz. Yüce Allah’a ve milletine, halkına, çalışma arkadaşlarıma güveniyoruz. Milletimize, 2 buçuk milyon halkımıza karşı sorumluyuz. O sorumluluğumuzu düzgün bir biçimde yerine getirmek ve Adana’nın makus talihini kırmak için buradayız. Adana hak ettiği yerde değil. İlk 5 yılımız para sorununu çözmekle geçecek. Bütçenin denkleşmesi yetmez, artıya getirmek gerek. Hizmeti ancak öyle yapabiliriz. Bunların hepsini çözeceğiz" şeklinde konuştu.

"Milletimize hizmet etmekten bizi alıkoyamazlar"

"Benim kimseye karşı düşmanlığım, kinim olmaz" diyen Başkan Karalar şunları kaydetti:

"Ben Adana’ya hizmet için geldim, onun şartlarını oluşturmak için geldim. Maaş ödeyemeyen, proje yapamayan, hizmet edemeyen bir belediye başkanı olamam ben. Bunun gereklerini yerine getireceğiz. Eski bir belediye başkanı çıkmış Ankara’dan bize laf uzatıyor. Hiçbir şey doğru bildiğimiz yoldan bizi çeviremez. Kısa süre içinde halkımıza hizmet edebileceğimiz bir belediye bütçesi oluşturmalıyız. İlk geldiğimizde ASKİ aylık 15-20 milyon lira açık veriyordu. Şu anda aylık 15-20 milyon lira biriktiriyoruz. Fakat ASKİ’den Büyükşehir’e para aktarıp, maaşların ödemesini sağlıyoruz. Ama bu böyle olmamalı. ASKİ bütçesini Adana’ya hizmet için harcamalı. Bu kardeşiniz sizleri de, Adana’yı da, karış karış, hiç ayrım yapmadan her köşesini çok seven biri olduğu için 24 saat seve seve çalışıyoruz ve çalışacağız, Adana’nın makus talihini kıracağız.İki güzide ilçemiz olan Karataş ve Yumurtalık’ın turizm ilçesi olmasını arzuluyorum. Devletimizle birlikte üzerimize düşeni yapacağız. Sahillerimizle ilgili yeni projelerimiz olacak. Bizi kimse durduramaz, bizi milletimize hizmet etmekten kimse alıkoyamaz.”

İLBANK A.Ş. Bölge Müdürü Muzaffer Akgüner de, konuşmasında projenin detaylarını anlattı, İLBANK A.Ş.’nin yapısı amaçlarıyla ilgili bilgi aktardı, Karataş İçme Suyu Şebekesi’nin bölge halkına hayırlı olması dileklerinde bulundu.

Konuşmaların ardından temel atma töreni gerçekleştirildi.

Törene, Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz, İLBANK A.Ş. Bölge Müdürü Muzaffer Akgüner, CHP Adana İl Başkanı Mehmet Çelebi, siyasi parti ilçe başkanları, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, bürokratlar ve Karataşlılar katıldı.