Karasu Belediyesi uygun fiyata arsa satışı yapıyor
Mülkiyeti Sakarya Karasu Belediyesi’ne ait ilçemiz muhtelif mahallelerinde bulunan 12/09/2022 tarih ve 539 sayılı Encümen kararı ile onaylanan, taşınmazlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre her biri ayrı ayrı açık arttırma usulü ile satılacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre arsaların satış ihalesi 10/10/2022 tarih ve belirlenen saatte Belediye meclis salonunda yapılacak. İhaleye katılmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre hazırladıkları aşağıda belirtilen evrakları eksiksiz bir şekilde hazırlayarak 10/10/2022 saat:11:00’e kadar Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne teslim edeceklerdir.
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