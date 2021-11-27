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Yerel Kararsız sürü Sultangazi'yi karıştırdı
Yerel

Kararsız sürü Sultangazi'yi karıştırdı

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde kararsız sürücünün aniden fren yaparak durması üzerine 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-27 17:30:00 -
Kararsız sürü Sultangazi'yi karıştırdı

Olay, saat 15.00 sıralarında Sultangazi Habibler Mahallesi Eski Edirne asfaltı üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Arnavutköy istikametinden Sultangazi istikametine giden 34 FH 1975 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü Nihat Durak, Habibler mevkii yol ayrımına geldiğinde kararsız kalınca panikleyip aniden fren yaptı.

Yol ortasında aniden duran araca, arkadan gelen 5 araç çarptı. Duramayan araçların aniden fren yapan araca çarpması sonucu zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 2 kişi hafif şekilde şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, kaza nedeniyle trafikte yoğunluk yaşandı.

Yaralı 2 kişi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. Kazaya karışan sürücüler, kazanın kararsız kalan sürücünün aniden durması üzerine meydana geldiğini söyleyerek, "Gelen mala gelsin cana gelmesin. Yaralı vardı o da ambulansla hastaneye kaldırıldı" dediler.

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