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Medya Karar yazarı muhalefeti eleştirdi! Başınıza taş mı düştü?
Medya

Karar yazarı muhalefeti eleştirdi! Başınıza taş mı düştü?

"Altılı masa"nın küçük ortağı Ahmet Davutoğlu'nun kalemşörlerinden Mustafa Karaalioğlu, ittifakı kızdıracak bir yazıya imza attı. Davutoğlu'nun basıl bülteni Karar'da kalem oynatan Karaalioğlu, bugüne kadar toz kondurmadığı muhalefeti eleştirip herkesi şaşırttı.

Yeniakit Publisher
2022-05-22 10:39:00 -
Karar yazarı muhalefeti eleştirdi! Başınıza taş mı düştü?

"Altılı masa"nın küçük ortağı Ahmet Davutoğlu'nun kalemşörlerinden Mustafa Karaalioğlu, ittifakı kızdıracak bir yazıya imza attı. Davutoğlu'nun basıl bülteni Karar'da kalem oynatan Karaalioğlu, bugüne kadar toz kondurmadığı muhalefeti eleştirip herkesi şaşırttı. İşte "Ne oluyor, yoksa mamanız mı kesildi" yorumlarına sebep olan o yazının ilgili bölümü: 

"İktidarın her denemede daha da batağa saplanacağını hesap eden muhalefet kendisinin neyi, nasıl yapacağını açıklamak yerine “Kim olsa bundan daha iyisini yapar” rahatlığına da alışıyor. Muhalefetin bir başka eksiği olan, vizyon üretme tembelliği de böyle yayılıyor.

Oysa, seçim sonucunu tayin etmekte anketler, ittifaklar ve oy hesaplarından daha önemli bir siyasi veri vardır; o da seçimi zorlama kabiliyetidir. Seçmenin önüne sandığı getirmekle getirememek arasında büyük bir siyasi fark bulunmaktadır. Buna muvaffak olan muhalefetle muvaffak olamayan muhalefetin gücü aynı değildir."

 

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