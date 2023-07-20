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Spor Karar verildi! Ali Koç, Kulüpler Birliği Başkanlığına 1 yıl daha devam edecek
Spor

Karar verildi! Ali Koç, Kulüpler Birliği Başkanlığına 1 yıl daha devam edecek

Yeniakit Publisher
2023-07-20 19:37:00 - 2023-07-20 19:39:26
Karar verildi! Ali Koç, Kulüpler Birliği Başkanlığına 1 yıl daha devam edecek

Kulüpler Birliği'nin bugünkü toplantısında, Ali Koç'un 1 yıl daha başkanlık görevine devam etmesi kararlaştırıldı.

Kulüpler Birliği toplantısında, başkanların ortak kararıyla Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un görevine devam etmesi kararlaştırıldı.

ORTAK KARAR ÇIKTI

Kulüpler Birliği toplantısında başkanların ortak kararıyla Ali Koç'un görevine devam etmesi kararlaştırıldı. Ali Koç, Kulüpler Birliği başkanlığına devam edecek.

"1 SENE DAHA DEVAM EDECEĞİM"

Konuyla ilgili açıklama yapan Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç, "Kulüpler Birliği'nin teveccühü olarak görevime bir sene daha devam edeceğim" dedi.
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