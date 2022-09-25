Karar ver Meral? Baban Türkeşçi mi CHP'li?

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İP'li Meral Akşener'in babasını anlattığı iki videodaki birbiri ile çelişen ifadeleri gündem oldu.

Bir programda konuşan Akşener, babasını nanlatırken, ülkücü olduğunu ve ülkücülüğün abisi ile kendisine babasından geçtiğini ifade etti.

Babam 60 ihtilaline kadar paşacıydı. 60 ihtilalinden sonra, ne olduğunu bilmiyoruz biz, Türkeşçi oldu. Aslında babamdan abime, abimden bana geçen bir durum. Hep Türk milliyetçiliği olan bir aileydik.

Bir başka programda aynı Meral Akşener yine babasını anlatırken bu kez CHP'li olduğunu söyledi.

Bu arada Cumhuriyet Halk Partisi benim babamın partisi ha.