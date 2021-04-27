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Medya Karar, takoz olan CHP'yi ve liderini değil, hükümeti suçladı!
Medya

Karar, takoz olan CHP'yi ve liderini değil, hükümeti suçladı!

Hükümetin kripto para düzenlemesini ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu önlemlerini "Türkiye’nin finansal teknoloji girişimlerine darbe vurdular. Gençlere tahammülleri yok bunların" diyerek engellemek istemesini görmezden Karar gazetesi, ilginç bir kripto para haberiyle AK Parti'yi hedef aldı.

Yeniakit Publisher
2021-04-27 22:38:00 - 2021-04-27 22:44:39

 yeniakit.com.tr 

CHP'li belediyelerin 23 Nisan bahanesiyle fona boğduğu, Ahmet Davutoğlu'na yakınlığıyla bilinen Karar gazetesi, ilginç bir kripto para haberiyle yayına çıktı.

Kripto paralarla ilgili herhangi bir önlemin alınmadığını iddia eden Karar gazetesi, "Kripto para borsasında sıfır" diye yazdı.

Kripto para borsası şirketlerin çil yavrusu dağılmasına neden olan adımlar atan hükümetin icraatlerinin üstünü örten Karar, kol kola yürüdüğü CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun engellemelerini görmezden gelerek ses çıkarmadı.

Kripto para düzenlemesine size reklam yağdıran CHP karşı çıktı

CHP'nin karşı çıkmasını ve takoz olmasını görmezden gelen Karar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tepkisini yazamadı.

İktidarın kripto para düzenlemesi için harekete geçmesinin ardından Kılıçdaroğlu, "Yine bir gece yarısı zorbalığı, Kurtulamadılar bu zihniyetten. İlla geceyarıları bir akılsızlık yapacaklar. Böyle kararlar verilmeden önce tüm paydaşlarla konuşulur. Kripto kararını kime danıştın ey iktidar? Bu konunun tüm paydaşları ile oturup, istişarelerde bulunacağım" açıklamasında bulunmuştu.

Tüm gün kim olduğu bilinmeyen farklı paydaşlarla görüştüğünü aktan Kılıçdaroğlu, "Türkiye’nin finansal teknoloji girişimlerine darbe vurdular. Gençlere tahammülleri yok bunların" demişti.

Karar gazetesinin kol kola girdiği CHP lideri Kılıçdaroğlu sonraki mesajında şu ifadelerde bulunmuştu:

"Tüm gün farklı paydaşlarla görüştüm. Blockchain ve kripto 1 milyar dolarlık (Unicorn) teşebbüslerimizin çıkacağı yegane alandır. Türkiye’nin finansal teknoloji girişimlerine darbe vurdular. Gençlere tahammülleri yok bunların. Yok yok yok! "

CHP'den Karar'a reklam yağmuru

Öte yandan Düzenlemeye karşı çıkan Kılıçdaroğlu'na tek kelam etmeyen Karar'a 23 Nisan bahanesiyle CHP'li belediyelerden reklam yağmıştı.

İşte Karar'a sadece 23 Nisan günü verilen reklamlar:

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