  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Erdoğan'ın sağlık durumu nasıl? Numan Kurtulmuş'tan flaş açıklama

Söylesene Ekrem Bey, işbirliğini PKK ile yapmadın mı?

Emekli maaşlarıyla ilgili yeni müjde! Rakam belli oldu gibi

Süre 2 saate düşüyor! Raylı sistemlerde yerli dönemi! Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'nı Başkan Erdoğan devreye alıyor

Ne Yunanistan'la ne de Suriye ile... Uzman isim şok etti: Türkiye'nin orada savaşa girme tehlikesi var

Mansur Yavaş'tan şehit ailelerine büyük ayıp! Şehit ailelerinin parasına göz dikti

ANKA-3 için Türkiye'ye önce tarih sonra yeni müjde verildi! Uzman isim 'geliyor' diyerek duyurdu

İP'ler kopma noktasında!

Örtüye özgürlük vaadi lafta kaldı

AK Parti'nin seçim videosundaki detay Yunanistan'ı panikletti! Paylaşımdaki Türk ayının altına dikkat
Ekonomi Karar resmen kesinleşti | Pazarcılıkta yepyeni dönem
Ekonomi

Karar resmen kesinleşti | Pazarcılıkta yepyeni dönem

Yeniakit Publisher
2023-04-26 16:27:00 -
Karar resmen kesinleşti | Pazarcılıkta yepyeni dönem

Bu karar hem esnafın hem vatandaşların yüzünü güldürecek. Pazar esnafının gelir vergisinden istisna tutulacak olmasının fiyatlara yansıması bekleniyor.

Pazar esnafını gelir vergisinden istisna tutacak düzenleme Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna duyuruldu. Pazarcılar gerekli kriterleri taşıyorsa gelir vergisinden istisna edilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna duyurulan ve 13 büyükşehirdeki pazarcı esnafının da basit usulde vergilendirilmesine imkan tanıyan düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı. Düzenlemeye göre; Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, Mersin, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya ve Samsun olmak üzere 13 büyükşehirde faaliyet gösteren pazarcı esnafının basit usulden faydalanabilecek. Belirtilen 13 ilde basit usule tabi olma şartlarını taşıyan pazarcı esnafının kazançları gelir vergisinden istisna edilecek. 

Ürün fiyatlarında düşüş öngörülüyor

Yeni düzenleme pazarcı esnafı tarafından da olumlu karşılandı. Pazarcı esnafları vergi istisnası gibi düzenlemeler ile giderlerinde azalma olduğu takdirde bunun tezgahlardaki fiyatlara da düşüş olarak yansıyacağını belirtti. 

"Yeni düzenleme pazarcı esnafın faydasına olacaktır"

İstanbul’da faaliyet gösteren pazarcı esnafı Cumali Kabaksız, ''Vergi düzenlemesi Resmi Gazete'de yayınlandı. Bundan sonra bizim de diğer esnaf odaları gibi odamız olacak. Yeni düzenleme bizim için olumlu bir gelişme. Giderlerimiz azalınca tezgahlardaki fiyatlara da düşüş olarak yansır. Vergilerin yüksek olması bizi zor duruma sokabiliyordu. Yeni düzenleme pazarcı esnafın faydasına olacaktır'' dedi. 

Düzenlemeden faydalanmak için gerekli kriterlerin esnetilmesi gerektiğini aktaran pazarcı Mehmet Dursun, ''Giderlerimiz azalırsa bu pazarcı esnafını mutlu eder. Bu durum esnafın yanında vatandaşlara da yansır. Tezgahlarda fiyatlar düşebilir. Düzenlemenin daha geniş kesimlere yansıması için kriterlerin esnetilmesi gerekiyor'' diye konuştu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Düzenlemenin detayları

Bugün 837 bin esnaf bu istisnadan faydalanırken aynı zamanda KDV muafiyetinden de yararlanıyor. Gelir Vergisi Kanunu’nda basit usule tabi olmanın genel ve özel şartlarının başında yıllık alış, satış ve gayrisafi iş hasılatı hadleri geliyor. Bu kapsamda, 2023 yılı için belirlenmiş hadlere göre, satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satanlarda yıllık alım tutarı 440 bin lirayı, yıllık satım tutarı ise 700 bin lirayı aşmayanlar, diğer işlerle uğraşanlarda yıllık hasılatı 220 bin lirayı aşmayanlar ve bu işlerin birlikte yapılması halinde yıllık hasılatı 440 bin lirayı aşmayan esnaf basit usulden yararlanabiliyor, pazarcı esnafı da gerekli şartları taşıyorsa basit usule tabi olabiliyor.

Rusya, Japonya ve çok sayıda ülke ondan almak için Türkiye'nin kapısını çaldı! Yarım milyarı geçti
Rusya, Japonya ve çok sayıda ülke ondan almak için Türkiye'nin kapısını çaldı! Yarım milyarı geçti

Ekonomi

Rusya, Japonya ve çok sayıda ülke ondan almak için Türkiye'nin kapısını çaldı! Yarım milyarı geçti

Otelleri şimdiden kapattılar! İnanılmaz bir akın bekleniyor
Otelleri şimdiden kapattılar! İnanılmaz bir akın bekleniyor

Ekonomi

Otelleri şimdiden kapattılar! İnanılmaz bir akın bekleniyor

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23