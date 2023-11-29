Karar bir yana Hürriyet bir yana! Kilit isme karar veremediler...
Hürriyet ve Karar gazeteleri, aralarında spor dünyasının ünlü isimleri Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan'ın da olduğu Fatih Terim Fonu olarak bilinen davada "kilit isme" karar veremediler.
Spor dünyasından 18 kişinin dolandırıldığı iddiasıyla açılan davayı haberleştiren Hürriyet gazetesi, dolandırıcılıkta kilit ismin "Çantacı Ali" lakaplı Ali Yörük olduğunu yazdı.
Hürriyet'in haberine göre Ali Yörük fona yatırılan paraları teslim alan kişiydi.
Öte yandan aynı davayı haberleştiren Karar gazetesi ise fonun kilit isminin "Nur abla" lakaplı Nur Erkasan olduğunu aktardı.