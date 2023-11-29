  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Karar bir yana Hürriyet bir yana! Kilit isme karar veremediler...
Medya

Karar bir yana Hürriyet bir yana! Kilit isme karar veremediler...

Yeniakit Publisher
2023-11-29 17:01:00 - 2023-11-29 17:05:40
Karar bir yana Hürriyet bir yana! Kilit isme karar veremediler...

Hürriyet ve Karar gazeteleri, aralarında spor dünyasının ünlü isimleri Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan'ın da olduğu Fatih Terim Fonu olarak bilinen davada "kilit isme" karar veremediler.

Spor dünyasından 18 kişinin dolandırıldığı iddiasıyla açılan davayı haberleştiren Hürriyet gazetesi, dolandırıcılıkta kilit ismin "Çantacı Ali" lakaplı Ali Yörük olduğunu yazdı.

Hürriyet'in haberine göre Ali Yörük fona yatırılan paraları teslim alan kişiydi.

Öte yandan aynı davayı haberleştiren Karar gazetesi ise fonun kilit isminin "Nur abla" lakaplı Nur Erkasan olduğunu aktardı.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Fatih Terim'den şok eden uyarı: Hazır olsunlar! İmparator kafayı fena bozdu...
Fatih Terim'den şok eden uyarı: Hazır olsunlar! İmparator kafayı fena bozdu...

Spor

Fatih Terim'den şok eden uyarı: Hazır olsunlar! İmparator kafayı fena bozdu...

Fransa'da 'Fatih Terim fonu' vakası!
Fransa'da 'Fatih Terim fonu' vakası!

Spor

Fransa'da 'Fatih Terim fonu' vakası!

Fatih Terim’e çok büyük şok! Duyan şaşkına döndü! Bakalım şimdi ne olacak
Fatih Terim’e çok büyük şok! Duyan şaşkına döndü! Bakalım şimdi ne olacak

Gündem

Fatih Terim’e çok büyük şok! Duyan şaşkına döndü! Bakalım şimdi ne olacak

Bakan Tunç'tan Fatih Terim Fonu açıklaması
Bakan Tunç'tan Fatih Terim Fonu açıklaması

Gündem

Bakan Tunç'tan Fatih Terim Fonu açıklaması

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23