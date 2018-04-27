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Karar alırken bir de böyle düşünün

Kendiniz için en doğru kararı verirken başkasına tavsiye veriyormuş gibi düşünmeniz size oldukça yardımcı olacaktır.

27 Nisan 2018 Cuma 08:40
Karar alırken bir de böyle düşünün

''Karar almak dediğimizde öncelikli olan konulardan bir tanesi o kararı vermeden önceki düşünsel süreçlerdir" diyen Yaşam Koçu Mert Çuhadaroğlu, bir kararı vermeden önce o konuyu 360 derece bir bakış açısıyla enine boyuna tartmak gerektiğini belirtti.

Mert Çuhadaroğlu karar alma konusunda şu öneride bulundu: "Diğer insanlara tavsiye verir gibi düşünün. Karşınızda sizinle birebir aynı durumda olan bir kişi hayal edin ve bu kişinin sizden yardım talep ettiğini düşünün. Bu kişiye neler tavsiye ederdiniz? İşte bu tavsiyeler aslında karar verme aşamasında sizin de dikkate almanız gereken unsurları gösteriyor. Bu şekilde bir miktar duygularınızla mantığınızı dengelemeyi öğrenmiş oluyorsunuz."

Haber Tarihi: 27 Nisan 2018 Cuma 08:40
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