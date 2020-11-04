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Gündem Karar açıklandı! HES kodu olmadan okullara girilemeyecek
Gündem

Karar açıklandı! HES kodu olmadan okullara girilemeyecek

Erzincan Valiliği, öğrenci, veli, görevli ve ziyaretçilerin HES kodu sorgulamalarının yapılmadan okul ve pansiyonlara alınmayacağını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-11-04 23:40:00 -
Karar açıklandı! HES kodu olmadan okullara girilemeyecek

Erzincan Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Vali Mehmet Makas başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında birçok tedbir kararı aldı.

Bu kapsamda öğrenci, veli, görevli ve ziyaretçilerin günlük olarak HES kodu sorgulamalarının yapılarak okul ve pansiyonlara alınmaları, ayrıca okul idaresi ve öğretmenler tarafından sınıflarda toplu HES kodu uygulamasının günlük takibinin sağlanması ve vaka tespit edilmesi halinde gerekli bildirimlerin yapılması kararı alındı.

Semptom ve ateş ölçümlerinin düzenli yapılarak kayıt altına alınması istenen kararda, Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu" ile Sağlık Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulunun hazırladığı "Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinin" Kovid-19 kapsamında belirtilen kural ve tedbirlerin uygulanması ve gerekli tüm koşulların sağlanması istendi.

Açıklamada, alınan kararların ilgili birim amirlerince takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması, ayrıca suç teşkil eden davranışlara ilişkin gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verildiği belirtildi.

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