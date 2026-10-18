Karapınar'da yaklaşık 200 bin liralık altını hedefleyen dolandırıcılık sarrafta önlendi

Konya'nın Karapınar ilçesinde kendilerini polis ve güvenlik görevlisi olarak tanıtan telefon dolandırıcıları, 78 yaşındaki Necati Akyıldız'ı yaklaşık 200 bin lira değerindeki altınlarını bozdurmaya ikna etti. Altınlarını bozdurmak için sarrafa giden yaşlı adamın şüpheli davranışlarını fark eden esnaf Önder Orman'ın müdahalesiyle dolandırıcılık girişimi önlendi; sarrafta yaşananlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre Akyıldız'ı telefonla arayan bir kadın, kimliğini kaybettiğini öne sürerek kendisini asayiş birimine aktaracağı bahanesiyle ağlarına düşürmeye çalıştı. Dolandırıcılar ardından Akyıldız'ın kimliği üzerinden bir esnaf adına fatura kesildiğini iddia etti; yaşlı adamdan evindeki altınları bozdurmasını istedi, elde edilecek parayı ise oğlunun alacağını söyledi.

Kimlik bilgilerinin ve ailesine ilişkin ayrıntıların telefonda kendisine sıralanması Akyıldız'ı paniğe sürükledi. Yaşlı adam, kimliğini yenilediğini ve olaydan haberi olmadığını söylemesine rağmen görüşmeyi sonlandırmadı; şüphelilerin yönlendirmesiyle evinde bulunan altınları poşete koyup sarrafa gitti.

"Altınları bozdur, oğlum alacak diye söyle" dediler

Akyıldız görüşmenin başlangıcını şu sözlerle anlattı: "Evde oturduğum sırada bir kadın aradı. 'Necati Akyıldız sen misin' dedi. Kimliğimi kaybettiğimi söylediler. Aileme, çocuklarıma kadar her şeyi biliyorlardı. 'Ben kimliğimi buldum, kimliğimi iptal ettirdim yeni kimliğimi aldım kimliğim elimde' dedim."

Kadının kendisine "seni gizli bir istihbarata bağlayacağız o kişi soru soracak sen cevap vereceksin" dediğini aktaran Akyıldız, aldığı talimatı da "Altınları bozdur, oğlum alacak diye söyle dediler" sözleriyle nakletti.

Telefondaki kişi sarraftan parayı IBAN'a göndermesini istedi

İş yerine geldiğinde sürekli telefonla konuşan Akyıldız'ın davranışlarından şüphelenen sarraf Önder Orman, yaşlı adamın dolandırılmak üzere olduğunu fark etti. Hattaki kişinin altınların bozdurulup paranın IBAN üzerinden gönderilmesini istemesi üzerine Orman telefon görüşmesini sonlandırdı.

Orman yaşananları şöyle anlattı: "Yaşlı amca geldi tanıdığımız bir müşterimdi. Altınlarını bozdurmak istedi. Sürekli telefonla konuşuyordu. Altınları masaya bıraktı ama telefonu kulağındaydı. Şüphelendim kim diye sordum, oğluyla konuştuğunu söyledi. Daha sonra telefonu bana verdi. Telefondaki kişi, altınları bozdurup parayı IBAN üzerinden göndermemi istedi. Ben de telefonu meşgule aldım." Esnaf, hattakinin kim olduğunu sorduğu yaşlı adamın bunu bilmediğini söylediğini, telefonu kapattıktan sonra da kendisine dolandırılmak üzere olduğunu anlattığını belirtti.

O sırada sarrafa tesadüfen müşteri olarak gelen sivil bir polis memuru da telefondaki kişiyle konuştu ve dolandırıcılık girişimi son buldu. Akyıldız'ın anlatımına göre hattaki kişi buna rağmen kendisine "kapatma" demeyi sürdürdü, "50 metre kalıncaya kadar kapatma biz orayı basacağız" ifadesini kullandı. Poşet içerisinde getirilen altınlar, bozdurulmadan Akyıldız'a teslim edildi. Orman süreci "Dolandırıldığını anladık altınları amcaya geri verdik ve onu dolandırılmaktan kurtardık" sözleriyle anlattı.

Akyıldız ise benzer durumla karşılaşabilecek vatandaşlara seslendi: "Böyle bir olaya denk gelen vatandaşlarımız telefonlara cevap vermesinler ve hiç bir zaman inanmasınlar. O an benim beynim durmuş hiç böyle bir şeyle karşılaşmamıştım ama karşılaşılıyor."