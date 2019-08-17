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Karaova’da tarımsal kalkınma hamlesi başlıyor

Bodrum Belediyesi bünyesinde kurulan Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, çalışmalarına Karaova’dan başladı.

17 Ağustos 2019 Cumartesi 23:46
Karaova’da tarımsal kalkınma hamlesi başlıyor

Bodrum Belediyesi bünyesinde kurulan Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, çalışmalarına Karaova’dan başladı.


Karaova’nın arazilerinden toplanan toprak örnekleri, MSKÜ laboratuarına gönderildi. Belediye’nin öncülüğünde tatil cenneti Bodrum’da bilinçli üretim ve tarım turizminin gelişmesi hedefleniyor.


Bodrum’un üreten gücü Karaova’yı tarım ve turizm ile birlikte kalkındırmak amacıyla harekete geçen Bodrum Belediyesi, Karaova’nın toprak analizini yaptırmak için çalışma başlattı. Bodrum Belediyesi bünyesinde yeni kurulan Tarımsal Hizmet Müdürlüğü ile Muğla Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı işbirliğinde başlatılan çalışma kapsamında ilk olarak Belediye’nin sorumluluk alanındaki arazilerden toprak analizi için örnekler alındı.


Çömlekçi, Kemer, Çamarası, Pınarlıbelen, Sazköy ve Yeniköy mahallelerinde bulunan ve Belediye’ye ait yaklaşık 310 bin metrakarelik arazide gerçekleştirilen çalışmada elde edilen toprak örnekleri, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi bünyesinde kurulan Tarımsal Amaçlı Toprak, Bitki ve Sulama Suyu Analiz Laboratuvarı’na analiz için gönderildi. Analiz sonuçlarının 2-3 haftalık bir incelemenin ardından Bodrum Belediyesi’ne bildirileceği öğrenildi.


Karaova’daki tarımsal arazilerin ıslahı ve tarıma uygun hale getirilmesi için başlatılan çalışma, analiz sonuçlarının alınmasının ardından tarımsal ürün seçimi ile devam edecek. Bodrum Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Engin Doğan, analiz sonuçlarına göre Karaova’daki tarımsal üretim alanlarında yetiştirilecek bitkisel ürünlerin seçiminin yapılacağını belirterek “Analizler gübreleme ihtiyacı kapsamında, doğru gübre seçimine kadar geçen sürede bize ışık tutacak. Örnekleme çalışmasını ihtiyaç durumuna göre belirli aralıklarla sürdüreceğiz.” dedi. Çalışmaların, Belediye’nin yeni birimi olan Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü öncülüğünde sürdürüleceğini söyleyen Doğan, “Müdürlüğümüz için Mumcular’da bir hizmet binası oluşturulacak. Şu anda üç ziraat mühendisimiz ve bir büro personelimiz var. Kadro, ihtiyaç doğrultusunda ve süreç içinde genişletilecek” diye konuştu.


Karaova tarım ve turizmle birlikte gelişecek


Karaova’da kooperatifçiliğin geliştirilmesine yönelik çok önemli bir adım atıldığını söyleyen Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da “Bodrum’un üretici gücü Karaova’yı kalkındırmak, buradaki üreticimizi desteklemek ve Karaova’da üretilen gıdayı tüketiciyle buluşturmak için ilk adımı attık. Bodrum ekonomisini bin yıllardır ayakta tutan tarımın yok olup gitmesine, Karaova topraklarının üretimden uzaklaşarak betona teslim olmasına kesinlikle izin veremeyiz. Yarımadamızın en verimli topraklarında tarımsal üretimi teşvik etmek, desteklemek, turizme, yüksek katma değerli ürünleri kazandırmakve en önemlisi kadınlarımızı üretime ve ekonomiye dahil etmek amacıyla başlattığımız bu çalışmalar, tarım ve turizmin entegrasyonu ile sonuçlanacak ve Karaova kazanacak, Bodrum kazanacak. Bu doğrultuda ilk iş olarak Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü’nü kurduk. Hedefimiz, topraklarımızdaki verimi artırmak, doğru ürünü, doğru şekilde yetiştirmek ve kooperatiflerin kurulması için öncülük etmek olacak. Daha sonra ekonomik değeri olan ürünlerin doğru pazarlara ulaşabilmesi için aracılık edeceğiz. Hem tarım, hem turizm hem de Bodrum ekonomisi kalkınacak” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 23:46
  1. doğa

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