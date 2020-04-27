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Sağlık

Karantinaya alınan binada dezenfekte çalışması

Akhisar Hıfzıssıhha Kurulu tarafından geçici süre ile karantinaya alınan Seyitahmet Mahallesi 641 Sokak’taki apartmanda, Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından dezenfekte uygulaması yapıldı.

2020-04-27 14:17:50 -
Karantinaya alınan binada dezenfekte çalışması

Akhisar Hıfzıssıhha Kurulu tarafından geçici süre ile karantinaya alınan Seyitahmet Mahallesi 641 Sokak’taki apartmanda, Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından dezenfekte uygulaması yapıldı.


Korona virüs salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla, Akhisar Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Seyitahmet Mahallesi 641 Sokak’ta bulunan apartman geçici süre ile karantinaya alındı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler de alınan karantina kararı sonrası binada dezenfekte işlemi yaptı. Özel kıyafet, maske ve eldiven ile çalışan ekipler, bina ve çevresinde titizlikle dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.

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